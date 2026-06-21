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FRANCE

Mercato : l’OM et le Stade Rennais sont passés à côté d’un joueur record du Mondial

Par William Tertrin - 21 Juin 2026, 13:00

Ciblé par l’OM et le Stade Rennais lors de précédents mercatos, Bryan Brobbey brille aujourd’hui à la Coupe du Monde.

Révélé avec les Pays-Bas lors du Mondial, Bryan Brobbey continue de prendre une nouvelle dimension. L’avant-centre a notamment signé un doublé en 17 minutes face à la Suède (5-1), devenant le joueur le plus rapide à inscrire un doublé en Coupe du Monde depuis Lukas Podolski avec l’Allemagne contre la Suède le 24 juin 2006 (12 minutes). Un profil que plusieurs clubs français connaissent bien.

En effet, l’OM et le Stade Rennais avaient tous deux suivi de près le dossier Brobbey lors de précédents mercatos il y a quelques mois. Le club breton avait même formulé une offre inférieure à 20 M à l’Ajax, sans parvenir à convaincre, tandis que l’OM avait exploré le profil du buteur sans aller plus loin dans les négociations.

Finalement, l’attaquant néerlandais avait poursuivi sa progression à Sunderland, avant d’exploser sur la scène internationale.

Un doublé qui change la perception

Face à la Suède, Brobbey a rappelé toutes ses qualités : puissance, sens du but et efficacité dans la surface. Un match référence qui renforce l’idée d’un attaquant désormais taillé pour le très haut niveau.

Avec cette montée en puissance, l’OM et Rennes peuvent nourrir des regrets : le joueur était accessible à un moment, avant de voir sa cote grimper avec ses performances internationales.

Aujourd’hui, Brobbey s’impose comme l’une des révélations offensives du Mondial.

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