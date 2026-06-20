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Mondial 2026 : sans Timber (OM), les Pays-Bas se rapprochent des 16es, une piste du PSG brille encore

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 20:56

Les Pays-Bas ont dominé ce samedi la Suède (5-1) et se rapprochent de la qualification pour les 16es de finale du Mondial 2026.

Après avoir été accrochés par le Japon (2-2) lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas ont parfaitement réagi en décrochant leur première victoire de la compétition face à la Suède (5-1) grâce à des doublés de Brian Brobbey (5e, 17e) et Cody Gakpo et un nouveau but de Crysencio Summerville (89e), courtisé sur le marché des transferts par le Paris Saint-Germain. Victime d’une commotion cérébrale à l’entraînement, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Quinten Timber, n’a pas pu jouer cette rencontre.

Grâce à ce large succès, les hommes de Ronald Koeman ont pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase finale avant leur troisième et dernier match de poule face à la Tunisie.

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