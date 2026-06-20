ASSE Mercato : un club de Ligue Europa relance le dossier Davitashvili

L’ASSE pourrait de nouveau être au centre des discussions lors du mercato estival : Zuriko Davitashvili attire toujours Beşiktaş, qui le considère comme une alternative sérieuse à ses priorités offensives.

L’ASSE va avoir fort à faire cet été. En plus du dossier Stassin, celui de Zuriko Davitashvili va également animer le mercato dans le Forez. Selon BEŞİKTAŞ MEDYA GRUP, l’ailier géorgien reste suivi de près par Beşiktaş, qualifié pour la prochaine Ligue Europa et déjà intéressé par son profil par le passé.

Le club turc continue de scruter le marché des ailiers offensifs et voit en Davitashvili une option crédible, notamment si les négociations prioritaires pour Leandro Trossard n’aboutissent pas. Le joueur de AS Saint-Étienne reste ainsi un plan B clairement identifié par les dirigeants stambouliotes.

L’ASSE ouverte à une vente en cas de bonne offre ?

Après avoir retenu son joueur l’été dernier, l’ASSE n’exclut plus un départ si une proposition jugée satisfaisante arrive sur la table. Une tendance confirmée par plusieurs médias, qui évoquent un club désormais moins fermé à une vente de son ailier.

Arrivé à l’été 2024, Zuriko Davitashvili s’est rapidement imposé comme un élément offensif majeur du dispositif stéphanois. Ses performances en Ligue 2 et son influence dans le jeu en font aujourd’hui l’un des actifs les plus valorisés du club, avec Stassin.

Beşiktaş garde le dossier actif en arrière-plan

De son côté, Beşiktaş n’a jamais totalement refermé le dossier. Déjà attentif au profil du Géorgien l’an passé, le club turc l’a replacé dans sa short-list offensive. Le joueur reste apprécié pour sa capacité de percussion et son profil polyvalent, capable de jouer ailier ou en soutien offensif.

La dynamique du transfert dépendra surtout de l’issue des négociations principales du club turc. Si Beşiktaş parvient à conclure ses priorités offensives, le dossier Davitashvili pourrait être mis de côté. Dans le cas contraire, il pourrait rapidement redevenir une cible active.

Pour l’ASSE, la situation est claire : le joueur n’est pas officiellement sur le marché, mais une offre importante pourrait faire évoluer la position du club. Surtout que Beşiktaş est loin d’être le seul club intéressé, car Benfica a également été cité.