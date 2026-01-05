À LA UNE DU 5 JAN 2026
ASSE Mercato : ça chauffe pour Davitashvili, Mourinho et un club anglais craquent pour lui !

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 18:20
💬 Commenter
Zuriko Davitashvili attiserait de nouveau les convoitises à l’ASSE. Et pas n’importe lesquelles…

Auteur de 8 buts en Ligue 2, Zuriko Davitashvili est l’une des rares satisfactions de la première partie de saison de l’ASSE. Et cela vaut à l’ailier géorgien d’être l’objet de certaines convoitises. Après Besiktas et le Fenerbahçe l’été dernier, à en croire les informations de Geo Team, média géorgien proche de l’entourage du joueur, Benfica et Everton ont inscrit le nom de l’ancien Girondin sur leurs tablettes pour ce Mercato hivernal. Besiktas, déjà intéressé l’été dernier, n’aurait pas renoncé non plus.

L’ASSE ne veut pas vendre Davitashvili

Passé du Fenerbahçe au Benfica, José Mourinho aurait déjà incité le club de Lisbonne à formuler une offre de 8 M€, refusée par l’ASSE où Kilmer Sports ne semble donc pas plus vendeur que l’été dernier. Everton de son côté n’aurait pas encore formulé d’offre officielle. Le mois dernier, Davitashvili avait glissé en conférence de presse qu’il comptait finir la saison dans le Forez. « Je ne pense pas du tout au Mercato, avait-il soutenu. Mon objectif, c’est de continuer à travailler dur pour aider l’ASSE à atteindre ses objectifs. J’ai marqué 8 buts, c’est pas mal. Mais je sais que je peux faire mieux. 15, 20 buts, c’est sûr que ce serait bien. Mais ce qui compte, c’est de ramener le club en Ligue 1. Je vais donner le maximum pour le club et ce maillot. » Une déclaration d’amour qui restera aux sirènes d’Everton et Benfica, si ces intérêts venaient à se confirmer ?

