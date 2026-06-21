ASSE Mercato : un coach de Ligue 1 prêt à accueillir Stassin cet été ?

L’ASSE se prépare à perdre Lucas Stassin cet été. Alors que de nombreux clubs sont déjà dans le dossier, un promu de Premier League entraîné par un futur ex-coach de Ligue 1 s’est ajouté à la liste des prétendants.

À l’ASSE, le scénario ne fait désormais plus beaucoup de doute : Lucas Stassin ne devrait pas poursuivre l’aventure en Ligue 2. Auteur d’une saison correcte sur le plan statistique (11 buts et 7 passes décisives en 32 matchs de Ligue 2), mais insuffisante pour permettre la remontée du club, l’attaquant belge est devenu l’un des actifs les plus bankables du mercato stéphanois.

Le joueur, arrivé pour environ 10 M€ en provenance de Westerlo, estime avoir besoin de franchir un cap sportif afin de relancer sa trajectoire, notamment vis-à-vis de la sélection belge.

Ipswich Town s’invite dans le dossier

C’est la nouvelle donnée importante du dossier : Ipswich Town, promu en Premier League, se serait positionné sur Lucas Stassin, selon JeunesFooteux.

Le club anglais, qui devrait accueillir Gary O’Neil, coach de Strasbourg depuis 6 mois seulement, aurait pris des renseignements concrets sur la situation de l’attaquant stéphanois, et suit désormais de près l’évolution du dossier.

Pour Ipswich, l’idée est claire : anticiper le retour dans l’élite anglaise en recrutant un jeune buteur à fort potentiel, capable de s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League.

Une concurrence européenne déjà bien installée

Si Ipswich entre dans la course, la concurrence est déjà solide.

Le FC Porto apparaît comme l’un des clubs les plus avancés sur le dossier, avec des discussions déjà entamées et une volonté claire de finaliser un transfert cet été.

D’autres clubs comme Braga, Brentford, ou encore le Sporting Portugal, Naples et Galatasaray surveillent également la situation, preuve que le profil de Lucas Stassin attire au-delà des frontières.

L’ASSE en position de force

Du côté de l’ASSE, la position est pragmatique : un départ se fera aux seules conditions du club. Sous contrat longue durée, Stassin représente l’un des leviers financiers majeurs du club stéphanois pour financer la suite du projet sportif.

Si l’intérêt d’Ipswich se confirme, le promu anglais devra accélérer s’il veut espérer boucler l’une des pistes offensives les plus suivies de ce mercato.