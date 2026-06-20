À LA UNE DU 20 JUIN 2026
[18:00]RC Lens, OM Mercato – INFO BUT! : il n’y a rien avec Cyriaque Irié !
[17:40]Stade Rennais Mercato : une nouvelle recrue officialisée ce week-end !
[17:20]ASSE Mercato : le message d’adieu de Maubleu, le club lui répond !
[17:00]FC Nantes Mercato : une réponse définitive est déjà tombée pour Alexandre Mendy
[16:40]PSG Mercato : coup dur à Paris pour l’arrivée d’une sensation du Mondial
[16:20]OM Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Nayef Aguerd !
[16:00]RC Lens Mercato : c’est confirmé pour un piston gauche, Leca a déjà reçu une réponse
[15:40]ASSE : coup dur pour l’OM, Christophe Galtier a déjà donné sa priorité aux Verts !
[15:20]PSG : Georgina Rodriguez cartonne la compagne d’un taulier de Luis Enrique en plein Mondial
[15:00]RC Lens Mercato : Malang Sarr a donné sa réponse à l’OM et au Stade Rennais

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : coup dur pour l’OM, Christophe Galtier a déjà donné sa priorité aux Verts !

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 15:40
Christophe Galtier, l'ex coach d'Al-Duhail SC

Alors que l’OM est souvent associé à Christophe Galtier, une déclaration de Bernard Caïazzo relance totalement l’avenir de l’ancien coach de l’ASSE.

Bernard Caïazzo n’a pas caché l’importance de Christophe Galtier dans l’histoire récente de l’ASSE. Revenant sur ses années à la tête du club, il a insisté sur le rôle majeur de l’entraîneur dans les performances des Verts :

« L’assurance contre la descente en Ligue 2, s’appelait Christophe Galtier. On ne serait jamais descendu en Ligue 2 avec Christophe Galtier, quoiqu’il arrive », a-t-il affirmé, dans des propos rapportés par EVECT.

L’ancien dirigeant met en avant une époque marquée par la stabilité en Ligue 1 et les résultats européens, portée par l’ex-coach des Verts entre 2009 et 2017.

“Le seul club français où il pourrait revenir”

Mais c’est surtout une confidence qui retient l’attention. Bernard Caïazzo assure que Christophe Galtier garde un attachement particulier à Saint-Étienne et que son avenir en France pourrait s’y écrire uniquement :

« Sa femme et lui m’ont confié que le seul club en France où ils pourraient revenir, pour le cœur, c’est l’AS Saint-Étienne », explique-t-il.

Une déclaration qui relance naturellement les spéculations autour d’un possible retour du technicien dans le Forez, même si celui-ci reste aujourd’hui éloigné du banc stéphanois. Un petit coup dur pour l’OM, qui est régulièrement associé à Galtier, même si c’est Bruno Genesio qui devrait débarquer à Marseille.

Une histoire affective forte entre Galtier et l’ASSE

Au-delà des résultats sportifs, Caïazzo insiste sur le lien émotionnel entre Galtier, sa famille et le club ligérien :

« Ils ont adoré la ville, la mentalité. Le Stéphanois est un connaisseur de football, il n’est pas lunatique », ajoute-t-il.

Des propos qui rappellent à quel point l’ère Galtier reste une période marquante pour l’ASSE, tant sur le plan sportif qu’humain. Si aucun retour n’est aujourd’hui acté ni même engagé, ces déclarations entretiennent un imaginaire fort autour d’un éventuel come-back. Car le nom de Christophe Galtier reste, lui, indissociable des plus belles années récentes des Verts.

ASSEOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : ASSE, OM