ASSE : coup dur pour l’OM, Christophe Galtier a déjà donné sa priorité aux Verts !

Alors que l’OM est souvent associé à Christophe Galtier, une déclaration de Bernard Caïazzo relance totalement l’avenir de l’ancien coach de l’ASSE.

Bernard Caïazzo n’a pas caché l’importance de Christophe Galtier dans l’histoire récente de l’ASSE. Revenant sur ses années à la tête du club, il a insisté sur le rôle majeur de l’entraîneur dans les performances des Verts :

« L’assurance contre la descente en Ligue 2, s’appelait Christophe Galtier. On ne serait jamais descendu en Ligue 2 avec Christophe Galtier, quoiqu’il arrive », a-t-il affirmé, dans des propos rapportés par EVECT.

L’ancien dirigeant met en avant une époque marquée par la stabilité en Ligue 1 et les résultats européens, portée par l’ex-coach des Verts entre 2009 et 2017.

“Le seul club français où il pourrait revenir”

Mais c’est surtout une confidence qui retient l’attention. Bernard Caïazzo assure que Christophe Galtier garde un attachement particulier à Saint-Étienne et que son avenir en France pourrait s’y écrire uniquement :

« Sa femme et lui m’ont confié que le seul club en France où ils pourraient revenir, pour le cœur, c’est l’AS Saint-Étienne », explique-t-il.

Une déclaration qui relance naturellement les spéculations autour d’un possible retour du technicien dans le Forez, même si celui-ci reste aujourd’hui éloigné du banc stéphanois. Un petit coup dur pour l’OM, qui est régulièrement associé à Galtier, même si c’est Bruno Genesio qui devrait débarquer à Marseille.

Une histoire affective forte entre Galtier et l’ASSE

Au-delà des résultats sportifs, Caïazzo insiste sur le lien émotionnel entre Galtier, sa famille et le club ligérien :

« Ils ont adoré la ville, la mentalité. Le Stéphanois est un connaisseur de football, il n’est pas lunatique », ajoute-t-il.

Des propos qui rappellent à quel point l’ère Galtier reste une période marquante pour l’ASSE, tant sur le plan sportif qu’humain. Si aucun retour n’est aujourd’hui acté ni même engagé, ces déclarations entretiennent un imaginaire fort autour d’un éventuel come-back. Car le nom de Christophe Galtier reste, lui, indissociable des plus belles années récentes des Verts.