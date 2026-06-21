Revue de presse Mondial 2026 : excellente nouvelle pour l’équipe de France avant l’Irak, le gardien de Curaçao en héros

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du dimanche 21 juin 2026.

Équipe de France : excellente nouvelle avant l’Irak

Bonne nouvelle pour l’équipe de France avant son match contre l’Irak : l’ensemble des joueurs a participé à l’entraînement, signe qu’aucune absence majeure n’est à signaler. Après l’arrivée remarquée de Rayan Cherki et Michael Olise sur la pelouse, le groupe a travaillé au complet sous les ordres de Didier Deschamps lors d’une séance légère et détendue. Cette présence collective offre davantage d’options au sélectionneur, qui devrait néanmoins effectuer trois changements dans son équipe de départ par rapport au match contre le Sénégal.

Canada : Ismaël Koné (ex-OM) opéré avec succès !

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Ismaël Koné s’est gravement blessé lors du match de poule de Coupe du monde 2026 entre le Canada et le Qatar (6-0). L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été victime d’une double fracture tibia-péroné. D’après Canada Soccer, le joueur de Sassuolo aurait été opéré avec succès.

Équateur – Curaçao (0-0) : un gardien curacien héroïque !

Après avoir perdu leur premier match de la Coupe du Monde 2026, l’Équateur et Curaçao se sont quittés sur un match nul (0-0). Malgré la domination de l’Équateur, le gardien de Curaçao, Eloy Room, a réalisé une performance exceptionnelle avec 15 arrêts, permettant à son équipe de décrocher le premier point de son histoire en Coupe du Monde. Ce résultat maintient les espoirs de qualification des deux sélections. Lors de la prochaine journée, l’Équateur affrontera l’Allemagne tandis que Curaçao jouera contre la Côte d’Ivoire.

Tunisie – Japon (0-4) : Hervé Renard giflé pour sa première

La Tunisie s’est lourdement inclinée face au Japon (4-0) lors de son deuxième match de la Coupe du Monde 2026, compromettant définitivement ses chances de qualification. Malgré l’arrivée récente d’Hervé Renard à la tête de la sélection après le départ de Sabri Lamouchi, les Aigles de Carthage ont été dominés de bout en bout. Le Japon a rapidement pris l’avantage grâce à Daichi Kamada (4e), avant qu’Ayase Ueda ne double la mise à la 31e minute. Peu dangereuse offensivement, la Tunisie n’a jamais réussi à inverser la tendance. En seconde période, Junya Ito a inscrit le troisième but (69e), puis Ueda a signé un doublé de la tête en fin de rencontre (84e). Grâce à cette large victoire, le Japon se rapproche fortement d’une qualification pour le tour suivant, tandis que la Tunisie est éliminée et quitte la compétition sur une nouvelle lourde défaite.