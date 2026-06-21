FC Nantes : les premières pistes des Kita pour le mercato estival

Voici en images les premières pistes étudiées par le FC Nantes en vue du mercato estival.

Pour la première fois depuis 2009, le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Afin de construire un effectif compétitif pour viser une remontée immédiate, les dirigeants nantais devront faire preuve d’ingéniosité sur le marché des transferts tout en apportant de l’expérience au groupe désormais dirigé par Michel Der Zakarian. Si les pistes sont encore peu nombreuses à ce stade du mercato, plusieurs noms circulent déjà du côté de la Jonelière. L’une d’elles serait même déjà d’être bouclée : celle menant à Maxime Dupé.

Toutes les pistes du FC Nantes pour le mercato estival

Maxime Dupé (gardien, libre)

Nicolas Kocik (gardien, Le Mans)

Alexis Trouillet (milieu relayeur, Rodez)

Alexandre Mendy (avant-centre, Montpellier)