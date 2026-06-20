ASSE : Cathro veut rapatrier un ancien flop stéphanois !

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro aimerait s’entourer d’un visage bien connu des supporters stéphanois… pas forcément pour les meilleures raisons.

À peine installé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro commence déjà à dessiner les contours de son staff. Arrivé en provenance d’Estoril, où il a passé deux saisons à la tête du club portugais, le technicien écossais souhaite s’appuyer sur des profils qu’il connaît parfaitement.

Selon les informations de notre correspondant Laurent Hess, Cathro a proposé à Eliaquim Mangala d’intégrer son staff technique dans le Forez. Les deux hommes se sont côtoyés à Estoril, où l’ancien international français (8 sélections) a évolué entre 2023 et 2025. Il est actuellement sous contrat avec le Club Oriente Petrolero, qui évolue en Première Division bolivienne.

Mangala encore en réflexion

L’idée séduit le nouvel entraîneur stéphanois, convaincu que l’expérience du défenseur passé par Porto, Manchester City ou encore Valence pourrait représenter un atout dans l’accompagnement des joueurs. Du côté de Mangala, aucune décision définitive n’a encore été prise. Une réflexion est actuellement en cours concernant cette possible reconversion sur un banc de touche.

Un retour à Saint-Étienne aurait toutefois une saveur particulière pour celui qui avait porté le maillot vert lors de la seconde partie de saison 2021-2022. Arrivé pour aider le club dans sa lutte pour le maintien, Mangala n’avait jamais réellement réussi à retrouver son meilleur niveau. Entre performances irrégulières, manque de rythme et relégation au bout des barrages, son passage de six mois est un vrai échec.

Quatre ans plus tard, l’histoire pourrait pourtant reprendre sous une autre forme. Cette fois, ce ne serait plus sur la pelouse, mais dans les coulisses de l’Étrat, aux côtés d’Ian Cathro, avec qui il a noué une relation de confiance au Portugal.