ASSE : Larry Tanenbaum prêt à offrir 5 recrues à Ian Cathro ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato de l’ASSE pourrait enfin s’accélérer. Après plusieurs jours d’attente et d’incertitude, les Verts ont reçu une excellente nouvelle en coulisses : la DNCG a validé le budget du club sans restriction. Une décision capitale qui permet à Kilmer Sports de passer à l’action.

Désormais, place au chantier sportif. Et il s’annonce immense. Avec un effectif pourtant taillé pour la Ligue 1, l’ASSE n’a pas réussi à répondre aux attentes. L’échec face à Nice en barrages a laissé des traces, et Ian Cathro sait déjà qu’il devra profondément retoucher son groupe pour bâtir une équipe capable de jouer la montée dès la saison prochaine.

Selon La Voix des Verts, plusieurs postes ont déjà été ciblés. Et au minimum, cinq renforts pourraient être attendus dans le Forez.

La DNCG libère enfin le mercato des Verts

C’était une étape attendue avec impatience dans le Forez. Avant de penser aux arrivées, l’ASSE devait d’abord obtenir le feu vert du gendarme financier du football français. C’est désormais chose faite.

La DNCG a validé le budget stéphanois, permettant au club de recruter librement. Une décision qui change tout pour Kilmer Sports. Les dirigeants n’ont plus à avancer avec le frein à main et peuvent désormais activer leurs dossiers.

Cette validation est d’autant plus importante que l’ASSE n’est pas dans l’obligation de vendre dans l’urgence. Des joueurs comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili seront très difficiles à conserver, mais le club n’a aucune raison de les brader.

Comme le rappelle La Voix des Verts, “l’ASSE va pouvoir recruter librement. Voilà qui pourrait accélérer les choses car c’est plat pour le moment.”

Le décor est planté : après une première phase d’attente, le mercato stéphanois pourrait enfin basculer dans le concret.

Larry Tanenbaum prêt à envoyer un signal fort ?

La validation de la DNCG pourrait aussi permettre à Kilmer Sports de passer à une phase plus ambitieuse. Le propriétaire canadien Larry Tanenbaum est désormais attendu au tournant.

La Voix des Verts estime même que les moyens pourraient être au rendez-vous : “On peut s’attendre à ce que Larry Tanenbaum investisse assez fortement sur le mercato.”

Un message qui devrait forcément faire réagir les supporters. Après l’échec de la montée, l’ASSE doit montrer qu’elle ne compte pas simplement repartir avec le même groupe. Il faut des renforts, des choix forts et une vraie volonté de donner à Ian Cathro une équipe taillée pour jouer les premiers rôles.

Le feu vert financier est obtenu. Reste désormais à transformer cette marge de manœuvre en signatures.

Ian Cathro attend des renforts à tous les étages

Le constat est simple : l’ASSE a besoin de sang neuf. Malgré un effectif ambitieux, les Verts n’ont pas atteint leur objectif. Le groupe doit être rééquilibré, renforcé, mais aussi adapté aux idées du nouvel entraîneur.

Ian Cathro arrive avec ses principes, ses exigences et une vision bien précise. Il devra notamment trancher sur plusieurs profils, en particulier au milieu de terrain, un secteur central dans la construction de son projet de jeu.

La Voix des Verts résume les besoins stéphanois très clairement : “Il y aura forcément un nouveau gardien qui va arriver. Il y aura sans doute un latéral gauche à minima, on peut s’attendre à voir arriver un ou deux milieux de terrain et là c’est Ian Cathro qui va trancher. Et ensuite, au moins un attaquant.”

En clair, l’ASSE pourrait donc viser au minimum cinq recrues : un gardien, un latéral gauche, un ou deux milieux de terrain et un attaquant. Un chantier massif, mais nécessaire pour relancer une équipe qui ne peut pas se permettre une nouvelle saison ratée.

Un nouveau gardien attendu

Le premier chantier concerne le poste de gardien. Selon La Voix des Verts, “il y aura forcément un nouveau gardien qui va arriver.”

Ce dossier apparaît donc comme une priorité claire. Dans une saison de Ligue 2 qui s’annonce très disputée, l’ASSE aura besoin d’un dernier rempart fiable, régulier et capable de rapporter des points.

Pour Ian Cathro, ce choix pourrait être l’un des plus importants de l’été. Une équipe qui vise la montée ne peut pas avancer avec des incertitudes dans les cages. Le futur gardien devra rassurer sa défense, assumer la pression du Chaudron et apporter une vraie stabilité sur la durée.

Un latéral gauche dans le viseur

Autre besoin identifié : le couloir gauche. La Voix des Verts évoque “sans doute un latéral gauche à minima”, preuve que ce secteur fait partie des priorités du mercato.

Dans le football moderne, les latéraux jouent un rôle essentiel. Ils doivent défendre, apporter de la largeur, participer aux sorties de balle et peser offensivement. Pour un entraîneur comme Ian Cathro, qui voudra rapidement imposer ses principes, le profil recruté à gauche aura donc une réelle importance.

Ce renfort permettrait aussi d’installer davantage de concurrence dans un effectif qui a parfois manqué de profondeur et de solutions.

Le milieu de terrain, le grand chantier de Cathro

C’est probablement dans l’entrejeu que le nouvel entraîneur stéphanois aura le plus son mot à dire. La Voix des Verts annonce que l’ASSE pourrait recruter “un ou deux milieux de terrain” et précise que “là c’est Ian Cathro qui va trancher.”

Cette phrase est importante. Elle montre que le club veut aussi construire son mercato autour des besoins précis de son nouvel entraîneur.

Le milieu sera le cœur du projet Cathro. C’est là que l’ASSE devra trouver son équilibre, sa maîtrise, son pressing et sa capacité à dicter le rythme des matchs. Le choix des profils recrutés donnera une première indication très claire sur le visage que les Verts veulent afficher en Ligue 2.

Profils physiques, joueurs de possession, récupérateurs, relayeurs créatifs : Ian Cathro devra poser ses priorités.

Un attaquant attendu, surtout si Stassin s’en va

Devant, tout pourrait dépendre du dossier Lucas Stassin. L’attaquant belge est déjà très courtisé, et La Voix des Verts rappelle notamment qu’il est “en contact depuis plusieurs jours avec le FC Porto.”

Si Stassin venait à quitter le Forez, l’ASSE serait évidemment obligée de recruter un avant-centre capable de porter l’attaque stéphanoise. Même sans départ, le club pourrait avoir besoin d’un renfort offensif supplémentaire pour apporter de la concurrence, de la profondeur et davantage de garanties.

La Voix des Verts évoque ainsi “au moins un attaquant”, en précisant que ce dossier sera aussi “en fonction des départs”.

La saison prochaine, les Verts devront assumer un statut de candidat à la montée. Cela passera forcément par une attaque efficace, régulière et capable de faire la différence dans les matchs fermés de Ligue 2.

Un mercato qui peut enfin démarrer

Jusqu’ici, le mercato stéphanois semblait calme, presque trop calme pour un club qui doit se reconstruire après un échec aussi douloureux. Mais le passage réussi devant la DNCG change la donne.

Comme l’indique La Voix des Verts, ce feu vert “pourrait accélérer les choses car c’est plat pour le moment.” Le club n’a plus d’excuse administrative. Les besoins sont identifiés. Le nouvel entraîneur est en place. Et Kilmer Sports peut désormais avancer.

L’ASSE entre dans une nouvelle phase. Celle des décisions fortes, des négociations concrètes et des premières signatures attendues.

L’ASSE n’a plus le droit de se tromper

Gardien, latéral gauche, milieux, attaquant : les chantiers sont nombreux, mais ils sont désormais clairement identifiés. Ian Cathro aura besoin d’un groupe renforcé, équilibré et adapté à ses idées pour répondre à l’objectif évident du club : retrouver la Ligue 1.

Après la désillusion des barrages, les supporters attendent des actes. Le feu vert de la DNCG a apporté de la sérénité. Mais le plus dur commence maintenant.

L’ASSE peut recruter librement. Larry Tanenbaum pourrait investir. Ian Cathro va trancher sur plusieurs profils. Tout est donc réuni pour voir le mercato des Verts s’accélérer.

Reste à savoir si Kilmer Sports saura transformer cette liberté en vraies bonnes recrues. Car cette fois, l’ASSE n’aura pas seulement besoin d’un mercato actif. Elle aura besoin d’un mercato réussi.