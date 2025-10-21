Son retour sur les terrains est imminent.

Paul Pogba, qui n’a plus disputé de match officiel depuis l’été 2023, voit le bout du tunnel. Alors que son retour à la compétition, initialement prévu début octobre, a été repoussé en raison d’une petite lésion musculaire, le milieu de terrain (32 ans) a repris l’entraînement collectif, a annoncé son entraîneur Sébastien Pocognoli à la veille de Monaco-Tottenham en Ligue des champions.

« Le processus pour Paul Pogba est d’avancer étape par étape, a indiqué le Belge. Hier (lundi), il s’est entraîné collectivement pour la première fois depuis mon arrivée. Il souriait, il appréciait. Ça c’est la première étape. Elle peut prendre quelques jours, deux ou trois semaines, et nous pourrons ensuite nous appuyer là-dessus pour les performances et la régularité. C’est la situation, je suis ravi de le voir sur le terrain. »

Le retour de Paul Pogba devait intervenir début octobre mais il avait été repoussé en raison d’une alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite.