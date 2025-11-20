OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !
Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…

Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…
Louis Chrestian
20 novembre 2025

Le débat avait embrasé les réseaux sociaux à l’automne 2024. Le 2 octobre, en plein cœur de la phase de groupes de Ligue des champions, Johan Micoud osait une comparaison audacieuse : Mahdi Camara, alors milieu de Brest, serait au-dessus de João Neves, tout juste débarqué au PSG. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, l’ancien international français allait même plus loin, pointant les difficultés du jeune Portugais :
« Je ne crois pas que João Neves soit très au-dessus de Mahdi Camara. »

Un an plus tard, Micoud revient sur ses propos

Ce lundi 17 novembre 2025, Johan Micoud a remis les choses au clair… tout en assumant totalement sa sortie de l’époque. Dans un message limpide, l’ex-milieu a fait son mea culpa :
« À tous les gens qui me saoulent avec Mahdi Camara et João Neves… On était début octobre 2024, et à ce moment-là je le maintiens : Camara était au-dessus, surtout en LDC. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. João Neves est un très grand joueur, il confirme match après match. »

Un revirement salué, mais qui n’a pas empêché les réseaux de s’enflammer. Certains fans du PSG exultent, d’autres rappellent que Micoud n’avait pas vraiment tort à l’époque… et ils n’ont pas totalement faux.

Camara, le niveau XXL… puis le virage

Il faut se souvenir du contexte : Mahdi Camara marchait sur l’eau avec Brest en Ligue des champions. Volume de jeu énorme, activité incessante, influence dans les deux surfaces… Le milieu brestois réalisait alors l’un des meilleurs débuts de campagne européenne d’un joueur français.

De son côté, João Neves sortait à peine de l’avion. Ni repères, ni automatismes, ni rythme européen : ses premiers matchs sous le maillot parisien avaient été difficiles. De quoi nourrir la comparaison de Micoud.

Aujourd’hui, le débat n’existe plus…

En 2025, João Neves s’est imposé comme un milieu incontournable du PSG, brillant par sa justesse, son intelligence de jeu et son volume. Camara, lui, reste un joueur solide, mais sa trajectoire n’a pas pris la même dimension.

