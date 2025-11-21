PSG : Un message énigmatique fait exploser la rumeur d’un retour d’Hakimi au Real !

Élu Ballon d’Or africain, Achraf Hakimi flambe… mais ouvre la porte à un retour au Real Madrid. Paris peut-il retenir sa star face à l’appel des Merengues ?

Un couronnement africain qui marque une étape

À Rabat, Achraf Hakimi a reçu le Ballon d’Or africain sous les vivats d’un peuple fier. Ému, le latéral marocain du PSG a dédié sa récompense à tous les jeunes rêvant de percer, soulignant son impact bien au-delà des terrains. Ce titre consacre le joueur, et rappelle son rôle phare pour le Maroc comme pour Paris.

Le PSG joue l’unité autour de son leader

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a tenu à saluer en personne cette distinction. Il a loué Hakimi comme leader du collectif et pièce centrale de l’effectif, symbole d’un club qui compte sur lui à long terme surtout après ses exploits décisifs en Ligue des champions la saison passée.

Une blessure et un contrat jusqu’en 2029

Hakimi n’a pourtant pas été épargné. Victime d’une solide blessure à la cheville lors d’un duel intense face à Luis Díaz face au Bayern Munich, l’international marocain est en rééducation, loin des pelouses et de la sélection. Malgré ce coup dur, il a prolongé son aventure parisienne jusqu’en 2029, affichant son ambition et sa loyauté.

Le Real Madrid fait chavirer les certitudes

Mais l’été pourrait secouer Paris. L’agent d’Hakimi a récemment déclaré : « Dans le foot, rien n’est impossible. Le Real Madrid, c’est sa maison. » Un message limpide : malgré une prolongation récente, Madrid n’a jamais quitté l’esprit de l’entourage du joueur. Dans les coulisses, la Casa Blanca espère toujours faire revenir son ancien diamant.

Un mercato sous haute tension

Sacré sur le continent africain, blessé mais lucide, courtisé par le Real : Hakimi est au cœur de l’été. Le PSG doit-il craindre le rêve madrilène de son crack, ou réussira-t-il à garder son patron sur le long terme ? Le suspense ne fait que commencer, et la prochaine page du feuilleton Hakimi pourrait basculer du bleu au blanc…