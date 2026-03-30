Chelsea s’est immiscé dans le dossier Yan Diomandé (RB Leipzig), sur lequel le PSG a des vues, de même que Liverpool et le Bayern Munich.

Samedi, Ekrem Konur a expliqué que Yan Diomandé était très courtisé. L’ailier ivoirien du RB Leipzig a déjà fait l’objet d’une cour assidue de nombreux clubs cet hiver. Mais il a décidé de terminer la saison en Allemagne, où il brille à seulement 19 ans, avec 11 buts et 8 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues. Le journaliste turc explique que le PSG, Liverpool et le Bayern Munich sont particulièrement chauds pour le recruter. Les Reds seraient en pole position, eux qui souhaitent recruter deux ailiers pour la saison prochaine.

« Le PSG et Chelsea s’opposent sur le dossier Diomandé »

Mais le compte X PSGInside-Infos assure que le PSG a également bien avancé sur le dossier, ajoutant que sa victime en 8es de finale de la Champions League est aussi présente : « Le PSG et Chelsea s’opposent sur le dossier Diomandé. Contrairement à certaines rumeurs, aucun accord n’a été conclu avec Chelsea. Paris, déjà positionné depuis le mercato hivernal, maintient son intérêt. Enrique valide le profil. Diomandé prend le temps de la réflexion ».

Une arrivée de Yan Diomandé au PSG poserait la question de l’avenir d’un des nombreux ailiers du club. Bradley Barcola a de nombreux courtisans, notamment Liverpool et le Bayern Munich…