Lors d’une interview à un média américain, l’attaquant du PSG Ousmane Dembélé est revenu sur les secrets de sa transformation, qui en ont fait le Ballon d’Or 2025.

Pendant longtemps, Ousmane Dembélé a été un joueur frustrant. Irrégulier au possible, trop souvent blessé, l’ailier ambidextre faisait en plus preuve d’un manque d’efficacité navrant sur le terrain. Et puis, tout a changé la saison dernière. Et au terme de douze mois d’un niveau incroyable, l’ancien joueur frustrant est devenu Ballon d’Or. Le fait que Luis Enrique l’ait replacé dans l’axe de l’attaque du PSG après le départ de Kylian Mbappé a beaucoup compté. Mais dans une interview à Fox Deportes, Dembélé a révélé qu’il avait également changé beaucoup de choses au niveau personnel.

« J’ai beaucoup plus d’expérience et le niveau que j’ai depuis la saison dernière est bien meilleur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le football ou dans ma vie personnelle. Il n’y a que du positif, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. J’espère maintenir ce niveau. Je suis content. Je suis clairement dans la meilleure partie de ma carrière. J’ai pris énormément d’expérience, que ce soit dans le football ou ma vie. Je me connais, je sais ce que je dois faire. »

L’attaquant du PSG a également évoqué le Mondial qui débutera en juin : « Jouer une Coupe du monde, ce n’est pas tous les jours. C’est un honneur pour un joueur de football professionnel, c’est là où il y a les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. J’espère faire partie de cette liste et être très bon à cette Coupe du monde. Je suis très excité de ce qui va arriver. On se focalise surtout sur nous. Ca fait plusieurs années qu’il y a un groupe de joueurs qui se connaissent. Il va falloir qu’on soit surtout bons collectivement. Il n’y a pas vraiment de pression car on était des outsiders en 2018 et on a remporté ce trophée. On était l’un des favoris aussi au Qatar et on est allés jusqu’en finale. On est habitués à tout ça. Il y a beaucoup de calme ».

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League