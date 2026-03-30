À LA UNE DU 30 MAR 2026
[15:15]FC Nantes : Un ancien Canari est décédé
[15:00]ASSE : les supporters pas convaincus par deux pépites de Ligue 2, Kilmer Sports attendu au tournant
[14:37]FC Nantes : Cardiff débouté dans l’affaire Sala, ils vont renflouer les caisses du FC Nantes
[14:30]FC Barcelone : coup de théâtre pour Marcus Rashford ? 3 pistes envisagées
[14:08]PSG : coup de tonnerre, la mairie ouvre la porte au Qatar pour le Parc des Princes
[13:52]Stade Rennais Mercato : Pouille déjà contrarié pour le défenseur qu’il voulait offrir à Franck Haise
[13:40]FC Nantes : 5 joueurs qui pourraient être vendus en cas de descente en Ligue 2
[13:20]ASSE : gros changement à Geoffroy-Guichard, les supporters déjà sous tension
[13:00]OM : ce détail du nouveau logo a failli mettre le feu aux poudres
[12:40]FC Nantes : sur les traces de Sala, le bouleversant retour de sa mère à Nantes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : les supporters pas convaincus par deux pépites de Ligue 2, Kilmer Sports attendu au tournant

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 15:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

À Saint-Étienne, le mercato à venir s’annonce déjà sous pression. Et cette fois, ce sont les supporters qui donnent le ton.

Un sondage réalisé auprès des fans révèle une tendance claire : les pistes évoquées ne font pas l’unanimité. Pire encore, elles laissent place au doute.

Deux pépites… mais pas de consensus

Parmi les profils proposés, Mathys Detourbet semblait cocher beaucoup de cases.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Auteur d’une saison solide avec Troyes (6 passes décisives, 2 buts en 27 matchs), le joueur est estimé à 10 millions d’euros. Pourtant, il ne convainc qu’à moitié : seulement 32 % des votes.

Même constat pour Giovani Versini.

L’ailier droit, pourtant très performant (9 buts, 4 passes décisives), n’a pas réussi à emballer les supporters. Lui aussi plafonne à 32 %.

Deux profils prometteurs… mais loin de créer l’adhésion.

Le vrai message des supporters

Le résultat le plus marquant ne concerne pas ces deux joueurs.

C’est l’option “Autre” qui arrive en tête.

Un signal fort envoyé à Kilmer Sports :
👉 les supporters attendent autre chose
👉 un profil différent
👉 peut-être une surprise

En clair, les fans ne veulent pas de choix évidents… ils veulent être surpris.

Kilmer Sports face à ses responsabilités

Ce sondage met aussi en lumière une attente plus large.

La stratégie DATA de Kilmer Sports est scrutée de près. Si certaines réussites existent, comme Lucas Stassin, plusieurs choix récents ont laissé les supporters perplexes.

Résultat : la confiance n’est pas totale.

Un mercato sous pression

Pour l’ASSE, l’enjeu est clair :

  • trouver des profils performants
  • convaincre les supporters
  • prouver que la stratégie fonctionne

Et cette fois, il ne suffira pas de recruter… il faudra impressionner.

ASSEES Troyes ACPau FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, ES Troyes AC, Pau FC