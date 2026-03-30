ASSE : les supporters pas convaincus par deux pépites de Ligue 2, Kilmer Sports attendu au tournant

À Saint-Étienne, le mercato à venir s’annonce déjà sous pression. Et cette fois, ce sont les supporters qui donnent le ton.
Un sondage réalisé auprès des fans révèle une tendance claire : les pistes évoquées ne font pas l’unanimité. Pire encore, elles laissent place au doute.
Deux pépites… mais pas de consensus
Parmi les profils proposés, Mathys Detourbet semblait cocher beaucoup de cases.
Auteur d’une saison solide avec Troyes (6 passes décisives, 2 buts en 27 matchs), le joueur est estimé à 10 millions d’euros. Pourtant, il ne convainc qu’à moitié : seulement 32 % des votes.
Même constat pour Giovani Versini.
L’ailier droit, pourtant très performant (9 buts, 4 passes décisives), n’a pas réussi à emballer les supporters. Lui aussi plafonne à 32 %.
Deux profils prometteurs… mais loin de créer l’adhésion.
Le vrai message des supporters
Le résultat le plus marquant ne concerne pas ces deux joueurs.
C’est l’option “Autre” qui arrive en tête.
Un signal fort envoyé à Kilmer Sports :
👉 les supporters attendent autre chose
👉 un profil différent
👉 peut-être une surprise
En clair, les fans ne veulent pas de choix évidents… ils veulent être surpris.
Kilmer Sports face à ses responsabilités
Ce sondage met aussi en lumière une attente plus large.
La stratégie DATA de Kilmer Sports est scrutée de près. Si certaines réussites existent, comme Lucas Stassin, plusieurs choix récents ont laissé les supporters perplexes.
Résultat : la confiance n’est pas totale.
Un mercato sous pression
Pour l’ASSE, l’enjeu est clair :
- trouver des profils performants
- convaincre les supporters
- prouver que la stratégie fonctionne
Et cette fois, il ne suffira pas de recruter… il faudra impressionner.