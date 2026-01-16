À LA UNE DU 16 JAN 2026
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
[15:13]OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : le PSG éliminé, quel est le favori de la Coupe de France ? 
[14:41]FC Nantes : Kantari perd un titulaire mais s’enflamme avant le Paris FC
[14:20]OM : De Zerbi annonce plusieurs coups durs avant Angers et évoque Abdelli
[13:57]ASSE : la compo probable d’Horneland contre Clermont
[13:30]Stade Rennais Mercato : grosses menaces pour Habib Beye, on s’arrache ses pépites !
[13:00]OM : en plein Mercato, les Marseillais s’offrent un camouflet national sur l’OL
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : la compo probable d’Horneland contre Clermont

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 13:57
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le coach de l’ASSE Eirik Horneland sera privé de nombreux joueurs pour la réception de Clermont samedi soir. Voici le onze qui se dessine…

Comme à chaque conférence de presse, Eirik Horneland a débuté son intervention devant les médias, hier, en faisant un état des lieux de son effectif. Et pour affronter Clermont samedi, la liste des blessés est longue à l’ASSE. Zuriko Davitashvili manquera à l’appel, tout comme Joshua Duffus ou encore Joao Ferreira, qui pourraient rejouer dès le match suivant à Reims. Irvin Cardona est quant à lui incertain après avoir pris un coup sur le genou, alors que Maxime Bernauer, opéré du ménisque la semaine passée, sera indisponible jusqu’ à la fin de la saison, tout comme Lassana Traoré (quadriceps). Lucas Stassin, fiévreux cette semaine, tout comme Djylian N’Guessan, devrait être opérationnel.

Pedro latéral droit, Cardona devrait être là

Selon nos informations, ce devrait aussi être le cas d’Irvin Cardona. Mais l’attaquant ne démarrera pas forcément la rencontre. En défense, Horneland devrait aligner une charnière Lamba-Nadé, avec Pedro à droite et Annan à gauche. Au milieu, le Norvégien pourra compter sur son trio de titulaires avec Jaber, Moueffek et Tardieu, même si Eymard a de plus en plus sa confiance. Et en attaque, Stassin devrait être accompagné par Boakye et El Jamali. Très apprécié lui aussi par son coach, Ben Old est une alternative. 

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

ASSEClermont Foot

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Clermont Foot