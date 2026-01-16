ASSE : la compo probable d’Horneland contre Clermont

Le coach de l’ASSE Eirik Horneland sera privé de nombreux joueurs pour la réception de Clermont samedi soir. Voici le onze qui se dessine…

Comme à chaque conférence de presse, Eirik Horneland a débuté son intervention devant les médias, hier, en faisant un état des lieux de son effectif. Et pour affronter Clermont samedi, la liste des blessés est longue à l’ASSE. Zuriko Davitashvili manquera à l’appel, tout comme Joshua Duffus ou encore Joao Ferreira, qui pourraient rejouer dès le match suivant à Reims. Irvin Cardona est quant à lui incertain après avoir pris un coup sur le genou, alors que Maxime Bernauer, opéré du ménisque la semaine passée, sera indisponible jusqu’ à la fin de la saison, tout comme Lassana Traoré (quadriceps). Lucas Stassin, fiévreux cette semaine, tout comme Djylian N’Guessan, devrait être opérationnel.

Pedro latéral droit, Cardona devrait être là

Selon nos informations, ce devrait aussi être le cas d’Irvin Cardona. Mais l’attaquant ne démarrera pas forcément la rencontre. En défense, Horneland devrait aligner une charnière Lamba-Nadé, avec Pedro à droite et Annan à gauche. Au milieu, le Norvégien pourra compter sur son trio de titulaires avec Jaber, Moueffek et Tardieu, même si Eymard a de plus en plus sa confiance. Et en attaque, Stassin devrait être accompagné par Boakye et El Jamali. Très apprécié lui aussi par son coach, Ben Old est une alternative.