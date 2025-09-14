ASSE : le parcage vert embrase Clermont, Cardona le remercie ! (vidéo)

Le parcage stéphanois a fêté la victoire de l’ASSE hier à Clermont, avec les joueurs. Et Irvin Cardona n’a pas boudé son plaisir…

L’ASSE a renversé Clermont (2-1) hier soir. Un succès qu’elle doit avant tout à sa bonne entame de deuxième mi-temps, avec un Lucas Stassin impliqué sur les deux buts, comme Irvin Cardona.

Troyes et le Red Star lui étant passés devant, l’ASSE avait besoin de s’imposer à Gabriel Montpied pour récupérer son fauteuil de leader et elle l’a fait, avec ce succès renversant.

Cardona : « ça m’avait manqué »

Sur son site, le club forézien publie une vidéo du parcage stéphanois fêtant la victoire avec les joueurs. Un beau moment de communion, où ça chante et ça danse, conclu par ces mots de Cardona, les yeux brillants : « Ils régalent ! Ça m’avait manqué ! »