Clermont Foot s’apprête à affronter l’un de ses plus gros défis de la saison : un voyage à Geoffroy-Guichard pour y défier l’ASSE (samedi, 20h55). Loin de leur base du Gabriel-Montpied, les Auvergnats peinent à convaincre.

La statistique est criante et rassurera quelque peu les supporters de l’ASSE : avec seulement 9 points récoltés à l’extérieur cette saison, Clermont Foot traîne en queue de peloton des voyageurs de Ligue 2. Seuls Grenoble (7 points) et Bastia (3 points) font pire. Un contraste saisissant avec le rendement affiché à domicile, signe que dès que Clermont quitte sa forteresse, l’équipe perd de sa solidité.

Clermont, l’une des équipes les moins performantes en déplacement

Le contraste est saisissant au regard des performances de certains rivaux. Le Red Star caracole en tête des spécialistes de l’extérieur avec déjà 20 points pris loin de ses bases, preuve d’une efficacité impressionnante. L’ASSE n’est pas loin derrière, avec 17 points glanés hors du Chaudron. À l’inverse, Bastia plafonne à trois malheureux points à l’extérieur, symbolisant tout autant la galère de Clermont cette saison en déplacement.

Clermont : 9 points à l’extérieur (2 victoires, 2 nuls)

Grenoble : 7 points

Bastia : 3 points

Red Star : 20 points

Saint-Étienne : 17 points

Ce que le déplacement à Geoffroy-Guichard peut changer

L’antre mythique de Geoffroy-Guichard accueille un Clermont Foot qui n’a pas franchement réussi à inquiéter les gros, mais qui a déjà arraché des nuls précieux sur la pelouse de têtes d’affiche, à l’image de leur point pris au Red Star ou face à Dunkerque. Pour autant, cette fois, c’est un défi d’une autre envergure qui attend les Auvergnats. Une victoire sur le terrain de l’ASSE pourrait redonner de l’élan à un groupe en manque de confiance et bousculer la dynamique du fond de classement.

Ce contexte rappelle d’ailleurs la capacité de certains hommes à s’adapter : l’exemple de Julien Sablé, aujourd’hui bien connu pour avoir pris les rênes du groupe niçois au cours de l’année, en témoigne. Sa carrière de leader, forgée dans ce même Chaudron, renforce la symbolique pour les deux camps.

Les rares points glanés loin de Gabriel-Montpied

L’histoire de Clermont Foot hors de ses terres, cette saison, se résume à deux coups d’éclat : une victoire à Rodez et une autre sur la pelouse de Bastia, l’une des seules lueurs dans un tunnel de déplacements infructueux. En complément, Clermont a toutefois résisté sur les terrains du Red Star (actuel podium) et de Dunkerque, deux matchs nuls prometteurs. Le goûtamer de cette saison réside dans l’incapacité à enchaîner loin de la maison, comme en témoigne ce match nul contre Laval, formation pourtant en grande difficulté. Un scénario connu également par Saint-Étienne, qui avait buté dans ce même stade.

Reste maintenant à Clermont de se surpasser dans un match crucial au Chaudron, où les attentes de leurs supporters sont élevées. Ce déplacement pourrait bien marquer un tournant, à condition de retrouver ce supplément d’âme trop souvent laissé à Gabriel-Montpied. Pour découvrir comment d’autres techniciens ayant côtoyé l’ASSE envisagent l’avenir, jetez un œil aux perspectives d’évolution de certains anciens Stéphanois.