À LA UNE DU 14 JAN 2026
[10:55]Real Madrid : Florentino Pérez prépare déjà un gros coup avec José Mourinho !
[10:31]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « De Zerbi a brouillé les cartes du Mercato »
[10:15]PSG Mercato : c’est acté, Doué va quitter Paris cet hiver ! 
[09:50]ASSE : encore une bonne nouvelle pour les Verts avant Clermont !
[09:30]CAN 2025 : un gros coup de bluff d’Éric Chelle avant la demi-finale Nigeria – Maroc ?
[09:12]Revue de presse espagnole : le Barça a flashé sur un crack portugais, Mbappé déjà dans le dur avec Arbeola au Real ?
[08:48]OL Mercato : Lyon à deux doigts de griller le Stade Rennais avec un petit prodige du PSG !
[08:15]OM, FC Nantes Mercato : coup de tonnerre spectaculaire pour l’avenir de Maupay ! 
[07:50]ASSE : Kilmer tient son futur taulier en défense, il flambe déjà en Ligue 2 ! 
[07:19]PSG Mercato : 2 prolongations en vue… mais pas celle de Dembélé !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : encore une bonne nouvelle pour les Verts avant Clermont !

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 09:50
💬 Commenter
Gautier Larsonneur (ASSE)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Clermont Foot s’apprête à affronter l’un de ses plus gros défis de la saison : un voyage à Geoffroy-Guichard pour y défier l’ASSE (samedi, 20h55). Loin de leur base du Gabriel-Montpied, les Auvergnats peinent à convaincre.

La statistique est criante et rassurera quelque peu les supporters de l’ASSE : avec seulement 9 points récoltés à l’extérieur cette saison, Clermont Foot traîne en queue de peloton des voyageurs de Ligue 2. Seuls Grenoble (7 points) et Bastia (3 points) font pire. Un contraste saisissant avec le rendement affiché à domicile, signe que dès que Clermont quitte sa forteresse, l’équipe perd de sa solidité.

Clermont, l’une des équipes les moins performantes en déplacement

Le contraste est saisissant au regard des performances de certains rivaux. Le Red Star caracole en tête des spécialistes de l’extérieur avec déjà 20 points pris loin de ses bases, preuve d’une efficacité impressionnante. L’ASSE n’est pas loin derrière, avec 17 points glanés hors du Chaudron. À l’inverse, Bastia plafonne à trois malheureux points à l’extérieur, symbolisant tout autant la galère de Clermont cette saison en déplacement.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
  • Clermont : 9 points à l’extérieur (2 victoires, 2 nuls)
  • Grenoble : 7 points
  • Bastia : 3 points
  • Red Star : 20 points
  • Saint-Étienne : 17 points

Ce que le déplacement à Geoffroy-Guichard peut changer

L’antre mythique de Geoffroy-Guichard accueille un Clermont Foot qui n’a pas franchement réussi à inquiéter les gros, mais qui a déjà arraché des nuls précieux sur la pelouse de têtes d’affiche, à l’image de leur point pris au Red Star ou face à Dunkerque. Pour autant, cette fois, c’est un défi d’une autre envergure qui attend les Auvergnats. Une victoire sur le terrain de l’ASSE pourrait redonner de l’élan à un groupe en manque de confiance et bousculer la dynamique du fond de classement.

Ce contexte rappelle d’ailleurs la capacité de certains hommes à s’adapter : l’exemple de Julien Sablé, aujourd’hui bien connu pour avoir pris les rênes du groupe niçois au cours de l’année, en témoigne. Sa carrière de leader, forgée dans ce même Chaudron, renforce la symbolique pour les deux camps.

Les rares points glanés loin de Gabriel-Montpied

L’histoire de Clermont Foot hors de ses terres, cette saison, se résume à deux coups d’éclat : une victoire à Rodez et une autre sur la pelouse de Bastia, l’une des seules lueurs dans un tunnel de déplacements infructueux. En complément, Clermont a toutefois résisté sur les terrains du Red Star (actuel podium) et de Dunkerque, deux matchs nuls prometteurs. Le goûtamer de cette saison réside dans l’incapacité à enchaîner loin de la maison, comme en témoigne ce match nul contre Laval, formation pourtant en grande difficulté. Un scénario connu également par Saint-Étienne, qui avait buté dans ce même stade.

Reste maintenant à Clermont de se surpasser dans un match crucial au Chaudron, où les attentes de leurs supporters sont élevées. Ce déplacement pourrait bien marquer un tournant, à condition de retrouver ce supplément d’âme trop souvent laissé à Gabriel-Montpied. Pour découvrir comment d’autres techniciens ayant côtoyé l’ASSE envisagent l’avenir, jetez un œil aux perspectives d’évolution de certains anciens Stéphanois.

ASSEClermont Foot

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Clermont Foot