OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !

Franck Haise aurait trouvé un accord avec ses dirigeants pour quitter l’OGC Nice. Et c’est Julien Sablé, l’ancien capitaine de l’ASSE, qui est annoncé pour lui succéder…

Le parquet de Nice a annoncé ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi. Dimanche, à leur retour de Lorient, les deux attaquants de l’OGC Nice ont été contraints de descendre du bus avant de recevoir des coups, des crachats des et insultes entraînant des rapports d’ITT. Le SLPJ de Nice se saisit de l’affaire pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, et non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle. Des auditions sont déjà en cours.

Sablé va remplacer Haise

Dans ce contexte très pesant, l’avenir de Franck Haise semblait s’inscrire en pointillés. Et d’après Nice-Matin, l’ancien coach du RC Lens va quitter l’OGC Nice. Il aurait trouvé un accord avec sa direction et devrait annoncer son départ aux joueurs dès demain, mercredi. RMC confirme cette info et ajoute que c’est Julien Sablé, titulaire du BEPF depuis 2020 et actuel directeur du centre de formation, qui devrait assurer l’interim. Joueur du Gym entre 2009 et 2012, Sablé, formé à l’ASSE et passé par le RC Lens, comme Haise, est revenu à Nice il y a trois ans pour prendre en charge l’équipe réserve. Il a été également adjoint de Didier Digard à l’OGC Nice.