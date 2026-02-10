La présentation du quatrième maillot de l’ASSE par Timothée Chalamet en plein 20 heures du journal de TF1 est déjà entré dans l’histoire du club forézien.

L’ASSE vient de réussir l’un des plus gros coups de communication de son histoire. Grâce à son plus célèbre supporter, Timothée Chalamet, le club a fait exploser les standards habituels avec la révélation du 4e maillot… en plein 20 heures de TF1 ce week-end. La séquence, diffusée samedi soir mais tournée quatre jours plus tôt, a immédiatement fait le tour des réseaux. Voir l’acteur franco-américain, star planétaire et icône de la pop culture, dévoiler la nouvelle tunique stéphanoise en prime time a propulsé l’ASSE bien au-delà de son public traditionnel.

« Le meilleur lancement de maillot dans l’histoire de l’ASSE »

Un pari totalement assumé par le club. Dans les colonnes du Progrès, Thomas Granger, responsable de la communication de l’ASSE, ne cache pas sa satisfaction. « C’est d’ores et déjà le meilleur lancement d’un maillot dans toute l’histoire de l’ASSE », confie-t-il, chiffres à l’appui. Derrière ce coup de projecteur, une vraie réflexion stratégique. « Il s’agissait de tester de nouveaux horizons, de nouvelles couleurs et de sortir des sentiers battus. On voulait voir si on pouvait toucher une autre cible avec cette tenue », explique encore Granger.

Kilmer a réussi son coup

Mission accomplie. En quelques heures, le maillot a envahi les réseaux sociaux, relayé bien au-delà du cercle des supporters verts. Avec Timothée Chalamet, l’ASSE ne s’est pas contentée d’un simple ambassadeur. Elle a activé un symbole puissant, capable de connecter le club à une audience internationale, plus jeune, plus lifestyle, parfois éloignée du football pur mais sensible à l’image et au storytelling. Ce lancement record confirme une chose : même loin des sommets sportifs, l’ASSE reste capable d’innover, de surprendre et de frapper juste. En osant là où peu de clubs français osent. Kilmer a réussi son coup.