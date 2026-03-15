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FRANCE

Ligue 1 : le LOSC stoppe le Stade Rennais de Franck Haise et grimpe dans le top 5

Par William Tertrin - 15 Mar 2026, 22:42
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Dimanche, en clôture de la 26ᵉ journée de Ligue 1, le LOSC est allé s’imposer 2‑1 au Roazhon Park face au Stade Rennais, mettant ainsi un terme à la belle dynamique des Bretons.

Dès les premières minutes, les Dogues ont pris l’ascendant dans cette rencontre disputée. Sur une ouverture millimétrée de Ngoy, Fernandez‑Pardo, lancé dans le dos de la défense rennaise, trompait le gardien Samba et permettait à Lille de mener 1‑0 dès la 2ᵉ minute.

Une deuxième période parfaite avant le suspense final

Au retour des vestiaires, Lille confirmait sa domination. Après un corner rennais dégagé, Fernandez‑Pardo s’est illustré une nouvelle fois en servant Haraldsson, qui doublait la mise (47ᵉ).

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Les Rennais tentaient de réagir et trouvaient finalement la faille grâce à Lepaul (59ᵉ), réduisant l’écart et relançant une fin de match tendue.

Malgré plusieurs opportunités dans les dernières minutes, Rennes n’a pas réussi à concrétiser, et Lille a tenu bon jusqu’au bout.

Un tournant dans la course européenne

Ce succès permet à Lille de remonter à la 5ᵉ place du classement, relançant ainsi ses ambitions européennes. De son côté, Rennes, qui restait sur une série positive depuis l’arrivée de Franck Haise, voit sa dynamique freinée et recule à la 7ᵉ position, relégué de la zone européenne.

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