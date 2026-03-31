Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Courtisé, admiré, mais surtout verrouillé : Fabrizio Romano met fin aux spéculations autour de Khvicha Kvaratskhelia (25 ans) au PSG… et envoie un message fort.

Le PSG peut souffler. Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas bouger cet été. Et c’est Fabrizio Romano qui le dit. Dans une prise de parole claire, le spécialiste du mercato a refroidi toutes les rumeurs, notamment celles évoquant un intérêt d’Arsenal FC : « Le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été. »

Un cadre déjà incontournable à Paris

Arrivé en janvier 2025 en provenance du SSC Napoli, l’international géorgien s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du projet du PSG. Capitaine de la Géorgie, régulier, décisif… Kvaratskhelia coche toutes les cases. Et en interne, son profil fait l’unanimité. « Ils adorent son attitude, son professionnalisme, sa régularité », explique Romano. Un élément clé qui explique la position ferme du club de la capitale : pas question de discuter, encore moins de vendre.

Un signal fort envoyé au marché

Malgré les besoins offensifs d’Arsenal, la piste Kvaratskhelia semble aujourd’hui totalement fermée. Romano insiste : « Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG à ce sujet. » Un message limpide, qui confirme que les Gunners devront regarder ailleurs pour renforcer leur attaque. En refusant toute négociation, le PSG envoie un message clair : ses stars ne sont pas à vendre. À seulement 14 mois après son arrivée, Kvaratskhelia incarne déjà l’avenir du club. Et sauf retournement improbable, il continuera d’en être l’un des visages forts la saison prochaine. À Paris, le mercato est lancé… mais certaines portes sont déjà verrouillées.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League