Devant l’insistance des grands championnats, la FIFA serait sur le point d’autoriser l’organisation d’un match de championnat par saison à l’étranger, sous conditions. Un PSG-OM pourrait donc se jouer hors de France…

Cette saison, la Serie A et la Liga ont défrayé la chronique avec leur volonté d’organiser des rencontres de championnat à l’étranger. Villarreal-Barcelone aurait dû se disputer à Miami alors qu’AC Milan-Côme devait avoir lieu en Australie. Les deux projets étaient avancés mais quand c’est devenu concret, une levée de boucliers des supporters a fait reculer les deux Ligues. Mais à partir de la saison prochaine, cette énième absurdité du football moderne pourrait devenir réglementaire. Le quotidien anglais The Guardian assure en effet que la FIFA réfléchit à la possibilité d’autoriser une délocalisation par an à chaque pays.

La LFP pourrait sauter sur l’occasion

Il y aurait toutefois un encadrement. Par exemple, un même pays ne pourrait accueillir cinq années de suite une rencontre d’un même championnat. Mais quoi qu’il en soit, une délocalisation en Asie, en Afrique ou aux Etats-Unis pourrait bientôt devenir possible. Et on imagine que la LFP ne manquera pas de sauter sur l’occasion, elle qui cherche pas tous les moyens à exporter le football français. On le voit depuis plusieurs années avec le Trophée des Champions mais aussi la finale de la Coupe de la Ligue féminine, qui a eu lieu en Côte d’Ivoire.

Le PSG, qui rayonne à l’internationale depuis l’arrivée du Qatar, serait forcément choisi. Histoire de mettre tous les atouts de son côté, la LFP pourrait décider d’inviter l’OM et donc de délocaliser le Classico. Ce serait l’assurance d’une belle affluence à l’étranger, mais surtout d’une immense polémique avec les ultras des deux camps…

La FIFA devrait proposer 𝗨𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗢𝗖𝗢𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗘𝗧𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗔𝗨𝗫 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘𝗦 𝗗’𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗦𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗔𝗧 𝗣𝗔𝗥 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗟’𝗘́𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥.

Les pays qui accueilleraient une affiche délocalisée ne pourraient pas… — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) April 24, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League