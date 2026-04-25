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FRANCE

OM : après Medina, un nouvel Olympien a dégoupillé

Par Raphaël Nouet - 25 Avr 2026, 12:00
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Facundo Medina (à gauche), aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi.

L’effectif de l’OM se fissure de plus en plus. Après le coup de gueule de Facundo Medina dans les médias, un autre joueur a fait part de son exaspération lors d’un entraînement !

Cela fait bien longtemps que l’expression « le groupe vit bien » n’a pas été employée à l’OM. Pas cette saison, en tout cas ! Dès la 1ère journée, l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à la fin du match à Rennes (0-1) a donné le ton. Les deux joueurs ont été virés, le reste du groupe choqué. Depuis, à mesure que les mauvais résultats ont commencé à s’empiler à partir de janvier, l’ambiance est devenue de plus en plus délétère. Au point que désormais, il y a ceux qui veulent encore sauver ce qui est possible de sauver et ceux qui ne pensent qu’à quitter un navire en train de couler… Et la fracture entre les deux bords est désormais bien visible de tous !

Même Aubameyang perd son calme !

Ça a commencé avec l’interview de Facundo Medina à RMC. L’Argentin, pourtant pas irréprochable cette saison, s’est permis de fracasser plusieurs partenaires, notamment Benjamin Pavard et Emerson Palmieri en raison d’un investissement jugé limite. Et aujourd’hui, on apprend dans La Provence que même le très flegmatique Pierre-Emerick Aubameyang a fini par perdre son calme ! Lors d’un entraînement, le Gabonais aurait mis un gros coup de pied dans un piquet, manquant de le fracasser, exprimant ainsi sa frustration. Si même lui, malgré son expérience et sa bonne humeur légendaire, finit par se laisser gagner par la colère…

En tout cas, cette nouvelle anecdote laisse à penser que l’OM n’en a pas fini avec les désillusions ! Il sera bien compliqué d’aligner un onze avec des joueurs motivés et focalisés sur l’objectif de la Champions League. Que cette fin de saison est longue pour les supporters marseillais !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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