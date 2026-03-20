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FRANCE

RC Lens – Angers : un phénomène de 15 ans pourrait jouer à Bollaert ! 

Par Bastien Aubert - 20 Mar 2026, 10:45
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Une énorme surprise fait partie du groupe du SCO d’Angers pour le déplacement à Bollaert contre le RC Lens ce vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (20h45).

Privé de plusieurs éléments clés, Angers doit revoir ses plans pour lancer la 27e journée de Ligue 1 face au RC Lens à Bollaert (20h45). Déjà sans Hervé Koffi et Goduine Koyalipou, prêtés par Lens, le SCO fait face à de nouveaux forfaits : Prosper Peter, Zinga, Ekomié et Arcus.

Dans ce contexte compliqué, Ouest-France annonce que l’entraîneur Alexandre Dujeux a surpris en appelant deux jeunes talents : Mamadou Diallo, âgé de seulement 15 ans, et Yann Llahona, 18 ans. Tous deux intègrent le groupe angevin pour la première fois, symbolisant un pari audacieux du club pour compenser les absences.

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À 15 ans, Diallo convoqué dans le groupe du SCO

Si Mamadou Diallo devait jouer, il deviendrait l’un des plus jeunes joueurs à évoluer en Ligue 1 cette saison. Une opportunité unique pour le jeune prodige, mais aussi un signe fort de confiance de la part du staff angevin. 

Entre défis physiques, intensité de Bollaert et jeunesse du groupe, ce match s’annonce comme une expérience formatrice pour Diallo et Llahona, tout en testant la capacité d’Angers à gérer l’adversité face à un RC Lens solide sur ses terres.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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