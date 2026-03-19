Même s’il ne l’a pas convoqué pour le rassemblement de la fin mars, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, assure que le défenseur du RC Lens Matthieu Udol peut encore être convoqué.

Le RC Lens espérait placer jusqu’à trois joueurs en équipe de France, ce jeudi. Mais Didier Deschamps de n’en prendre aucun. C’est donc sans Sang et Or que les Bleus affronteront le Brésil et la Colombie aux Etats-Unis à la fin du mois. Les supporters lensois ne comprennent pas pourquoi le sélectionneur n’a pas convoqué au moins un de leurs joueurs. Un journaliste lui a posé la question concernant Matthieu Udol. Si l’on a bien compris que Deschamps aime s’appuyer sur les mêmes joueurs, il laisse toutefois la porte ouverte à Matthieu Udol.

« Que la porte puisse s’ouvrir pour Matthieu ou pour d’autres, c’est une évidence »

« Udol ? Je vais vous laisser faire vos débats, vos pour, vos contres… A l’image de son équipe du RC Lens, il fait une très bonne saison. Ce n’est pas une question d’âge. Il fait partie des joueurs à ce poste que nous surveillons. Le fait qu’il joue en France a un impact important pour vous (les journalistes). A l’étranger, il y a d’autres arrières gauches qui brillent. Entre Lucas Digne, qui a certes moins de temps qu’à un moment, et Lucas Hernandez, il y a des joueurs de niveau international qui sont habitués à être avec l’équipe de France. »

« Que la porte puisse s’ouvrir pour Matthieu ou pour d’autres, c’est une évidence. Quand je fais des pré-listes avec mon staff, il y a minimum cinq jours à chaque poste. On passe beaucoup de temps le week-end et la semaine à voir ces joueurs-là. On peut ajouter des joueurs à un moment donné en fonction des circonstances. Je suis obligé de faire des choix en respectant chacun d’entre eux. Et j’essaye de faire les bons, en prenant tout en compte, comme le sportif, le comportement, la data… »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France