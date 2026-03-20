L’Équipe a levé le voile sur le onze aligné par Pierre Sage pour la rencontre entre le RC Lens et le SCO d’Angers en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 à Bollaert (20h45).

Le ton est donné avant même le coup d’envoi. Pour l’ouverture de la 27e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le Angers SCO, les premières informations autour du onze de départ n’ont pas tardé à faire réagir. Et une surprise de taille s’est glissée dans la composition. Allan Saint-Maximin, absent le week-end dernier lors de la défaite à Lorient (1-2) en raison d’une blessure, est bien annoncé titulaire ce soir. Un retour express qui témoigne de l’importance que lui accorde Pierre Sage dans son dispositif.

Sarr touché en plein vol

Mais la véritable onde de choc concerne Malang Sarr. Le défenseur lensois a appris une mauvaise nouvelle ces dernières heures : il n’a pas été retenu avec la sélection du Sénégal. Pire encore, il n’a même pas reçu de pré-convocation pour ce rassemblement, pourtant le dernier avant la Coupe du Monde. Une décision difficile à comprendre au vu de sa saison solide avec le RC Lens. Régulier, performant, Sarr semblait avoir marqué des points… mais cela n’a visiblement pas suffi aux yeux du sélectionneur.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France