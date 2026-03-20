Pour Eric Cantona, quand on parle de supporters en France, ceux de l’OM doivent être placés en premier. Le reste du classement n’a aucune importance…

Eric Cantona a récemment accordé une interview à Ouest-France pour évoquer la sortie de son premier album de musique. L’ancien King de Manchester United a évoqué son passé de footballeur, qu’il traîne comme un fardeau dans son après-carrière, à tel point qu’il aimerait prendre un pseudo. Il dit également regarder le football de moins en moins souvent, regrettant le côté business de celui-ci ainsi qu’un jeu trop stéréotypé. Mais cela ne l’a pas empêché de donner son avis sur une question récurrente en France : qui sont les meilleurs supporters ?

« En France, quand on parle de supporters, il y a Marseille »

Pour Eric Cantona, pas de doute : « En France, quand on parle de supporters, il y a Marseille. Après, vous classez les autres comme vous voulez ». Pas de Saint-Etienne, de Lens et encore moins de PSG, donc, pour l’ancien attaquant. Les Parisiens ne risquaient d’ailleurs pas d’avoir ses faveurs, lui qui a déjà critiqué à plusieurs reprises le dopage financier opéré par le Qatar et qui a ouvertement supporté l’Inter Milan en finale de la dernière Champions League, même si cela n’a pas eu l’effet escompté…

Dans ce débat vieux comme le football en France, l’OM, le RC Lens et l’AS Saint-Etienne se battent depuis des décennies pour le titre suprême. Chaque faction avance sa qualité première : le nombre et les tifos pour les Marseillais, le folklore et la fidélité pour les Lensois, la fidélité aussi et l’intensité sonore pour les Stéphanois… Ce qui est sûr, c’est que le Vélodrome, comme Bollaert et Geoffroy-Guichard, valent assurément le déplacement !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)