RC Lens : Angelo Fulgini en route pour un incroyable défi, un Sang et Or et deux anciens de l’OM et de l’ASSE l’attendent !

C’est une annonce qui a surpris de nombreux supporters lensois… Angelo Fulgini, milieu offensif du RC Lens actuellement prêté en Arabie saoudite à Al-Taawoun, s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de sa carrière. À 29 ans, l’ancien joueur d’Angers a décidé de représenter la Nouvelle-Calédonie lors du tournoi de barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2026. Une aventure totalement inattendue qui pourrait le mener jusqu’au Mondial. Mais sur sa route, trois visages bien connus du football français pourraient tout faire basculer…

Un rêve fou : qualifier la Nouvelle-Calédonie pour la Coupe du monde

Classée autour de la 150e place mondiale, la Nouvelle-Calédonie n’a jamais disputé la phase finale d’une Coupe du monde. Pourtant, l’espoir est aujourd’hui bien réel.

La sélection océanienne devra d’abord se mesurer à la Jamaïque dans un duel décisif. En cas de victoire, les coéquipiers d’Angelo Fulgini affronteront ensuite la République démocratique du Congo pour une place historique dans la compétition.

Dans un groupe composé majoritairement de joueurs évoluant dans le championnat local ou dans les divisions inférieures européennes, l’expérience du Lensois pourrait faire toute la différence. Avec plus de 200 matchs de Ligue 1, Fulgini arrive comme un leader naturel.

Ce choix international, inattendu pour beaucoup, marque aussi une nouvelle étape dans la carrière d’un joueur souvent critiqué mais toujours capable de rebondir.

Masuaku, Mbemba et Batubinsika croiseront sa route si la Nouvelle-Calédonie se qualifie

Si la Nouvelle-Calédonie parvient à franchir la première étape, Angelo Fulgini pourrait se retrouver face à des adversaires redoutables… et familiers.

La République démocratique du Congo pourra notamment compter sur Arthur Masuaku, le Lensois, Chancel Mbemba, ancien patron de la défense de l’OM, aujourd’hui au LOSC. Mais aussi sur Dylan Batubinsika, passé par l’ASSE et désormais titulaire en Grèce avec Larissa.

Ce duel à distance entre anciens de Ligue 1 promet déjà d’être l’un des feuilletons les plus suivis de cette trêve internationale.

Une renaissance inattendue pour Fulgini

Après des mois compliqués à Lens et un prêt discret en Arabie saoudite, Angelo Fulgini voit peut-être s’ouvrir une opportunité unique de relancer sa carrière.

Participer à une Coupe du monde — même avec une sélection outsider — pourrait totalement changer sa trajectoire. Sur le plan sportif comme médiatique, une qualification serait un coup de projecteur énorme.

Pour le RC Lens, ce parcours serait aussi une belle vitrine pour un joueur qui n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’Artois. Une chose est certaine : si la Nouvelle-Calédonie réussit l’exploit, son nom restera à jamais gravé dans l’histoire du football océanien. Et pour Fulgini, ce défi improbable pourrait bien devenir le tournant le plus spectaculaire de toute sa carrière.