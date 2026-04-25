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FRANCE

RC Lens : le destin des Bleus lié à une défaite des Sang et Or en Coupe de France

Par Raphaël Nouet - 25 Avr 2026, 13:37
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La joie des joueurs du RC Lens après leur qualification pour la finale de la Coupe de France.

Par une drôle de coïncidence, les performances de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde sont liées à celles de l’OGC Nice, adversaire du RC Lens en Coupe de France le 22 mai.

Impressionnant mardi soir contre le TFC (4-1), le RC Lens est l’incontestable favori de la finale de la Coupe de France, qui se jouera le 22 mai. Surtout depuis que Strasbourg a été éliminé, à la surprise générale, par l’OGC Nice (0-2), le lendemain à la Meinau. Entre des Sang et Or en mode rouleau compresseur cette saison et des Aiglons dans le dur, la balance penche fortement du côté artésien, et ce même si le Racing n’a jamais remporté l’épreuve, contrairement au Gym (vainqueur en 1952, 1954 et 1997). Mais une drôle de coïncidence fait qu’une victoire de l’OGCN serait souhaitable.

2 défaites du Gym en Coupe, 2 défaites des Bleus en finale du Mondial…

Cette coïncidence, relevée par un fan sur les réseaux sociaux, lie le destin des Niçois à celui des Bleus à la Coupe du monde. Deux fois, déjà, le Gym et l’équipe de France ont perdu une finale de Coupe en même temps : en 2006 (1-2 contre Nancy en Coupe de la Ligue, 1-1, 3 t.a.b. 5, face à l’Italie en Coupe du monde) et en 2022 (0-1 face à Nantes en Coupe de France, 3-3, 2 t.a.b. à 4 contre l’Argentine au Mondial). Si l’on veut voir les hommes de Didier Deschamps remporter une troisième étoile cet été aux Etats-Unis, il faut donc soutenir l’OGC Nice…

Les supporters lensois auront beau jeu de rappeler qu’en 1998, année du premier sacre mondial des Tricolores, le Racing avait décroché son unique titre de champion de France. Mais il n’y a pas eu de coïncidence entre les Sang et Or et les Bleus en 2018, pour le second sacre…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : RC Lens-OGC Nice (finale de Coupe de France)

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