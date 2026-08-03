OM Mercato : les 3 priorités de Lorenzi ont fuité 

OM Mercato : Lorenzi a fixé sa feuille de route, trois recrues attendues !

Le mercato de l’OM est encore loin d’être terminé : Grégory Lorenzi aurait déjà établi une hiérarchie claire pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio, avec trois postes jugés prioritaires.

L’OM poursuit son travail sur le mercato estival. Après plusieurs mouvements et alors que l’effectif pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines, Grégory Lorenzi aurait défini les besoins les plus urgents du club. Selon LePetitOM, trois priorités se dégagent actuellement dans le recrutement marseillais.

Un ailier droit titulaire en priorité à l’OM

Le premier objectif de l’OM serait de recruter un ailier droit capable de s’imposer immédiatement dans le onze de Bruno Genesio. Le club phocéen cherche un joueur de percussion, capable de faire des différences dans les un-contre-un et d’apporter davantage de danger dans les trente derniers mètres. Ce renfort offensif serait actuellement la priorité absolue de la direction marseillaise. L’OM veut trouver un titulaire capable de donner une nouvelle dimension à son animation offensive.

La deuxième priorité concernerait le couloir droit. Marseille souhaiterait attirer un latéral capable d’occuper un rôle de titulaire bis, afin d’apporter davantage de profondeur et de concurrence à ce poste. L’objectif serait de disposer d’une solution fiable, capable de jouer régulièrement sans nécessairement bouleverser la hiérarchie actuelle. Un recrutement qui permettrait également à Bruno Genesio d’adapter son système en fonction des adversaires.

Le reste dépendra des départs

La troisième priorité serait le recrutement d’un ailier gauche destiné à renforcer la rotation. Contrairement à la piste recherchée à droite, l’OM viserait davantage un profil capable d’apporter une solution supplémentaire depuis le banc. Ce joueur pourrait offrir une alternative intéressante dans les matchs où Marseille aura besoin de dynamiser son attaque. Pour les autres postes, le mercato marseillais pourrait évoluer en fonction des ventes et des départs. Plusieurs joueurs restent susceptibles de quitter le club, ce qui pourrait créer de nouveaux besoins. La direction devra donc ajuster sa stratégie selon les opportunités du marché et les mouvements à venir.

Bruno Genesio dispose toutefois d’un avantage important. Le nouvel entraîneur de l’OM est réputé pour sa capacité à adapter ses principes de jeu aux qualités des joueurs présents dans son effectif. Plutôt que d’imposer un système rigide, le technicien français pourrait faire évoluer son animation en fonction des recrues et des départs. Cette flexibilité pourrait permettre à l’OM de rester opportuniste sur le marché. Les priorités sont donc connues, mais la suite du mercato dépendra désormais des départs et des occasions qui se présenteront.