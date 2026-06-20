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FRANCE

OM : Beye passe la vitesse supérieure pour prolonger son aventure à Marseille

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 11:00
Habib Beye (OM)

Alors que son avenir est plus incertain que jamais à Marseille, Habib Beye continue de s’activer en interne comme s’il allait rester sur le banc de l’OM la saison prochaine.

L’OM avance sur un dossier sensible qui pourrait rapidement bouleverser son projet sportif. Selon La Provence, la direction marseillaise a récemment pris contact avec l’entourage d’Habib Beye afin d’évoquer les contours d’une possible séparation, alors que son contrat court initialement jusqu’en 2027.

Malgré ces premières discussions, rien n’est encore officialisé. Le dossier reste complexe, notamment en raison des implications contractuelles et financières liées à une rupture anticipée. Les dirigeants marseillais doivent encore trouver un accord avec le staff de l’entraîneur pour mettre fin à la collaboration.

En coulisses, la volonté de changement est toutefois de plus en plus visible, dans un contexte où l’OM a déjà obtenu l’accord de Bruno Genesio pour reprendre l’équipe. Mais rien n’est encore officiel, dans un sens comme dans l’autre.

Beye déjà tourné vers la reprise

Paradoxalement, Habib Beye continue d’agir comme s’il allait rester en poste. Comme déjà relayé il y a plusieurs jours, et confirmé par La Provence, le technicien et son staff ont déjà préparé un programme complet pour la reprise estivale. Au menu : organisation de stages, plan de préparation physique et suivi individualisé des joueurs non retenus par leurs sélections.

Cette cohabitation instable pourrait toutefois toucher à sa fin dans les prochains jours. Une accélération du dossier n’est pas à exclure, alors que l’OM cherche à clarifier sa situation sportive avant la reprise. Mais aucune avancée structurante »dans le dossier de l’entraîneur n’est attendue d’ici le passage devant la DNCG le 23 juin. Si le sort lui est favorable, l’OM pourra alors passer la vitesse supérieure avec Habib Beye.

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