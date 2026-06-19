À LA UNE DU 19 JUIN 2026
[14:00]OM Mercato : la prochaine offensive de la Roma pour Greenwood peut faire craquer Lorenzi !
[13:00]PSG, Real Madrid Mercato : le Bayern Munich lâche une bombe à 222M€ pour Olise !
[12:00]RC Lens Mercato : un flop du FC Nantes regonflé à bloc dans le viseur de Leca ?
[11:40]ASSE : Dall’Oglio tacle Kilmer Sports et sa data
[11:20]OM : coup dur pour Genesio, un de ses fidèles sur le point de faire marche arrière ?
[11:00]RC Lens : les Sang et Or infligent un gros camouflet au LOSC
[10:40]OM : McCourt a fait échouer un deal à 400 M€ pour une raison totalement lunaire
[10:20]PSG : gros coup dur pour Hakimi en pleine Coupe du Monde
[10:00]Revue de presse Mondial 2026 : atroce blessure pour un ancien de l’OM, Khusanov (ex-RC Lens) fait des siennes
[09:00]RC Lens : surprise autour de Udol, ça change tout pour la suite !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : coup dur pour Genesio, un de ses fidèles sur le point de faire marche arrière ?

Par William Tertrin - 19 Juin 2026, 11:20
Bruno Genesio (LOSC)

Le staff de l’OM commence à se dessiner autour de Bruno Genesio, mais l’ensemble demeure encore incertain.

Le staff de l’OM commence à se préciser. Alors que Bruno Genesio, pas officiellement nommé, attendrait 4 adjoints, Mohamed Toubache-Ter indique sur X que le staff serait composé de Dimitri Farbos, Jérémie Bréchet, Nicolas Dehon et d’un préparateur physique, tout en précisant que Samir Nasri ne ferait finalement pas partie de l’encadrement, pas plus que « l’international français d’1M87 » qui pourrait être Clément Grenier.

Jérémie Bréchet pas sûr de venir ?

Mais dans un second post, Toubache-Ter nuance. Il affirme que le staff serait déjà complet à ce jour, et ajoute une précision importante : Jérémie Bréchet serait tout de même assez hésitant, surtout en raison de son BEPF, un diplôme essentiel pour exercer à haut niveau. Dans ce cas, un plan B existerait : l’ancien international français mesurant 1m87 (Clément Grenier ?), serait alors envisagé comme solution de remplacement.

Il faut donc en conclure que le staff de l’OM prend forme, mais qu’il n’est pas totalement verrouillé. Il faut déjà attendre l’officialisation de l’arrivée de Bruno Genesio, conditionnée au départ d’Habib Beye, qui est lui-même lié au passage de l’OM devant la DNCG le 23 juin prochain.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot