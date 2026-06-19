OM : coup dur pour Genesio, un de ses fidèles sur le point de faire marche arrière ?

Le staff de l’OM commence à se dessiner autour de Bruno Genesio, mais l’ensemble demeure encore incertain.

Le staff de l’OM commence à se préciser. Alors que Bruno Genesio, pas officiellement nommé, attendrait 4 adjoints, Mohamed Toubache-Ter indique sur X que le staff serait composé de Dimitri Farbos, Jérémie Bréchet, Nicolas Dehon et d’un préparateur physique, tout en précisant que Samir Nasri ne ferait finalement pas partie de l’encadrement, pas plus que « l’international français d’1M87 » qui pourrait être Clément Grenier.

Jérémie Bréchet pas sûr de venir ?

Mais dans un second post, Toubache-Ter nuance. Il affirme que le staff serait déjà complet à ce jour, et ajoute une précision importante : Jérémie Bréchet serait tout de même assez hésitant, surtout en raison de son BEPF, un diplôme essentiel pour exercer à haut niveau. Dans ce cas, un plan B existerait : l’ancien international français mesurant 1m87 (Clément Grenier ?), serait alors envisagé comme solution de remplacement.

Il faut donc en conclure que le staff de l’OM prend forme, mais qu’il n’est pas totalement verrouillé. Il faut déjà attendre l’officialisation de l’arrivée de Bruno Genesio, conditionnée au départ d’Habib Beye, qui est lui-même lié au passage de l’OM devant la DNCG le 23 juin prochain.