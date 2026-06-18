OM : Genesio exige 4 recrues pour signer, la DNCG complique tout

Malgré les turbulences financières et la sanction de l’UEFA, l’OM tente de garder le cap. Entre l’arrivée attendue de Bruno Genesio et la situation toujours floue d’Habib Beye, le banc marseillais reste au centre de toutes les tensions.

L’OM a échappé au pire. Menacé d’exclusion de la Ligue Europa, le club phocéen a finalement été sanctionné par l’UEFA d’une amende de 10 millions d’euros et d’un sursis, lui permettant de disputer la prochaine campagne européenne sous conditions strictes.

Un soulagement relatif pour les dirigeants marseillais, qui ont activement défendu leur dossier auprès de l’instance européenne. Mais cette décision marque surtout le début d’un virage économique majeur : rigueur budgétaire, réduction des dépenses et obligation de ventes rapides pour rééquilibrer les comptes avant le passage décisif devant la DNCG.

Bruno Genesio demande 4 adjoints !

Dans ce contexte encore instable, le dossier Bruno Genesio avance mais reste suspendu aux contraintes financières et sportives du club. L’ancien entraîneur de Lyon et de Lille, séduit par le projet marseillais et réjoui par la perspective européenne, attend des garanties claires avant de s’engager pleinement.

Selon RMC Sport, Genesio souhaite notamment un staff élargi et structuré avec quatre adjoints, condition essentielle à ses yeux pour prendre en main un effectif en reconstruction. Mais l’incertitude autour des restrictions de recrutement et de la masse salariale continue de ralentir la finalisation de son arrivée.

Un départ de Beye conditionné à la DNCG

L’autre dossier sensible concerne Habib Beye. Toujours sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, l’ancien défenseur est dans une situation paradoxale : le club ne compterait plus sur lui sportivement, mais aucune procédure officielle de rupture n’a encore été lancée.

Son départ dépend directement des décisions de la DNCG, qui pourrait imposer des contraintes supplémentaires sur la gestion de la masse salariale et des indemnités. En l’état, son avenir reste suspendu à des arbitrages financiers, notamment après une saison marseillaise conclue sans qualification en Ligue des champions, élément ayant mécaniquement réduit les montants de son contrat.

Un été sous tension à Marseille

Entre obligations de ventes, incertitudes administratives et reconstruction sportive, l’OM avance à vue. Le passage devant la DNCG le 23 juin est désormais l’étape clé qui conditionnera la suite du mercato et la structuration du staff technique.

Dans ce climat, les dossiers Genesio et Beye symbolisent parfaitement la transition actuelle : d’un côté un entraîneur pressenti mais encore bloqué par le cadre financier, de l’autre un technicien sous contrat mais déjà en marge du projet.