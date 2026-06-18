OM : un ancien de l’OL et du Stade Rennais pour accompagner Genesio ?

Un ancien international français serait dans le viseur de Bruno Genesio pour intégrer son staff à l’OM, et le nom de Clément Grenier figure parmi les hypothèses.

L’OM n’a toujours pas officialisé l’arrivée de Bruno Genesio à la tête du club, mais comme déjà évoqué sur notre site, l’ancien du LOSC travaillerait sur l’intégration d’un ancien international français au sein de son staff. Si Samir Nasri ne devrait pas être l’heureux élu, le nom de Clément Grenier circule avec insistance parmi les hypothèses avancées.

Grenier suivi par Nice

Ancien milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais et passé par l’équipe de France, Grenier s’est notamment reconverti comme consultant après sa carrière de joueur. Son profil, mêlant vécu de haut niveau et connaissance des vestiaires, correspondrait à une volonté d’apporter une expertise technique en plus au staff marseillais.

La piste est d’autant plus crédible que Grenier est un ancien joueur de Genesio, avec qui il a disputé 25 matchs à l’OL, et 8 au Stade Rennais. Mais le dossier est loin d’être simple. D’après Onze Mondial, Clément Grenier serait également suivi par Olivier Pantaloni et les dirigeants niçois pour un rôle d’adjoint à l’OGC Nice. Mais le Gym n’est pas le seul club à s’intéresser à l’ancien milieu international français.