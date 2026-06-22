OL : une énorme annonce est tombée sur l’avenir du club !

Michele Kang serait sur le point de prendre seule les commandes de l’OL.

La bombe a été lâchée ce lundi soir par L’Équipe : Michele Kang devrait bientôt prendre seule la tête de l’Olympique Lyonnais. L’Américaine aurait trouvé un accord avec Ares, principal créancier d’Eagle Bidco, et Cork Gully, l’administrateur chargé de la liquidation de la holding qui détient environ 87 % du club, afin de renforcer très sensiblement sa participation au capital du club rhodanien.

Michele Kang va prendre seule les commandes de l’OL

Déjà présidente de l’OL depuis le retrait de John Textor, Michele Kang franchirait ainsi une nouvelle étape en devenant l’actionnaire de référence du club. Cette opération lui permettrait d’accroître considérablement son influence au sein de l’actionnariat lyonnais et de consolider son pouvoir à la tête de l’institution rhodanienne.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de profonde restructuration de l’actionnariat lyonnais. Depuis plusieurs mois, l’avenir de la holding Eagle Football fait l’objet de nombreuses interrogations, tandis qu’Ares cherche à sécuriser ses créances. L’arrivée de Michele Kang comme figure centrale du projet aurait pour objectif d’apporter davantage de stabilité financière et de visibilité à long terme à l’OL.

Réputée pour sa solidité financière et sa gestion rigoureuse, la femme d’affaires américano-coréenne apparaît aujourd’hui comme la personnalité la mieux placée pour porter le redressement du club. Si l’opération se concrétise, elle disposerait alors des pleins pouvoirs pour mener à bien son projet sportif et économique, tournant définitivement la page de l’ère John Textor à Lyon.