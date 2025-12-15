L’OM s’est imposé dimanche soir contre Monaco (1-0) mais après avoir été sérieusement bousculé et avoir vu deux buts refusés, dont un pour un hors-jeu très limite. Peut-il prétendre au titre avec un tel niveau ? Nos journalistes en débattent.

Oui car il y aura moins de matches à partir de janvier

Je continue de penser que cette équipe de l’OM a un potentiel énorme. On l’a vu en début de saison quand elle a fait jeu égal avec le PSG pour décrocher une victoire méritée au Vélodrome (1-0). Elle a également tenu tête au Real Madrid (1-2) au Bernabeu, où elle ne s’est inclinée que sur un pénalty franchement limite. Et dimanche soir, contre l’ASM, elle a largement dominé les vingt premières minutes. Son problème, actuellement, est physique. A force d’enchaîner les matches tous les trois jours depuis août, elle finit par tirer la langue, surtout que les blessures de Medina, Traoré et Gouiri empêchent Roberto De Zerbi de faire tourner autant qu’il voudrait. Ca irait mieux en janvier, quand les rencontres s’espaceront car je vois pas l’OM aller loin en Champions League.

Mais il n’empêche que cette équipe peut faire mieux en terme de jeu mais également de concentration. Elle encaisse beaucoup trop de buts dans les dernières minutes et ça a encore failli être le cas contre Monaco (1-0) hier. Sans une double intervention miraculeuse de Rulli et Aguerd, ça aurait fait 1-1. Les axes d’amélioration sont identifiés et pour peu qu’il résolve ces problèmes, l’OM pourra lutter avec Lens et surtout le PSG pour le titre de champion de France. »

Raphaël NOUET

« Le PSG encore trop fort pour l’OM »

« Nous avions déjà eu ce débat en début de saison à un moment où l’OM était en tête de la Ligue 1 et j’avais dit que je ne croyais pas une seconde cette OM-là finir champion, et que ce serait très bien de finir 2e. Je n’ai pas changé d’avis. L’écart de points n’est pas très important avec le PSG mais il faut prendre en considération que Luis Enrique a eu des blessés importants (Doué, Dembélé, Marquinhos) et qu’il a profité de la première partie de saison pour beaucoup faire tourner. Ce sera sans doute moins le cas dans le sprint final quand les matchs de L1 deviendront décisifs.

Non, l’OM 2e, ça reste mon pronostic. C’est plus dans les cordes de l’équipe de Roberto De Zerbi. Et ce ne sera peut-être pas si simple d’aller chercher le RC Lens, qui a pris un peu d’avance et surfe sur sa dynamique. Les derniers matchs de l’OM n’ont pas montré une équipe en progrès, bien au contraire. Je pense à Monaco, mais surtout à Toulouse et Angers. Ces points perdus pourraient peser lourd dans la balance au moment du décompte finale. Et pour tout dire, j’ai un peu de mal avec les options de De Zerbi, et je trouve que l’équipe manque d’un peu de tout : d’un vrai leader défensif, d’un milieu plus créatif et d’un autre bon attaquant derrière Aubameyang et bien-sûr Greenwood, dont Marseille dépend quand même trop. »

Laurent HESS