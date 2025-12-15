🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Buteur hier contre Alavés (2-1), Kylian Mbappé a imité la célébration de son frère, Ethan, la semaine dernière contre l’OM. Et, coïncidence, cela a semblé couper les jambes des Olympiens !

On jouait la 24e minute du match entre le Deportivo Alavés et le Real Madrid, hier, quand Jude Bellingham a lancé Kylian Mbappé dans la profondeur. L’attaquant français, qui se trouvait dans le couloir gauche, sa position préférée, a percuté, est rentré dans l’axe et a expédié une frappe enroulée du droit dans la lucarne opposée. Un joli but, très caractéristique du natif de Bondy. Sa célébration l’était moins puisqu’il a imité son frère Ethan après son but contre l’OM (1-0) il y a deux vendredis en faisant mine de boire quelque chose. Très fier de son geste, Kylian Mbappé a ensuite posté les photos des deux célébrations en apostrophant son cadet d’un « T’as capté ? ».

Au moment où Mbappé célèbre son but, l’OM arrête de jouer !

Drôle de coïncidence, ce petit chambrage contre l’OM a semblé avoir coupé les jambes des Olympiens lors de leur match contre Monaco ! En effet, le choc de la L1 devait débuter à 20h45 mais, en raison de l’embrasement du virage Nord, il a été décalé à 21h. Après vingt premières minutes de très haut niveau, les Marseillais ont baissé le pied et subi la domination des Monégasques. Pile au moment où Kylian Mbappé rappelait le mauvais souvenir lillois. C’est évidemment un hasard mais c’était tellement improbable qu’il fallait le noter.

En mettant ainsi en lumière la célébration d’Ethan, Kylian Mbappé a rappelé combien sa famille est maudite pour l’OM, qui n’a toujours pas réussi à remporter un match quand l’un des deux est sur le terrain !