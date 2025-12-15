Les deux géants du football mondial ont eu à redire de l’arbitrage ce week-end, même si ça n’a empêché ni le FC Barcelone (2-0 contre l’Osasuna) ni le Real Madrid (2-1 à Alavés) de s’imposer.

La situation en Espagne concernant l’arbitrage est telle que même quand les équipes gagnent, elles trouvent le moyen de critiquer les hommes en noir ! Le Real Madrid a pris cette très mauvaise habitude depuis quelques années et le FC Barcelone s’est joint à lui ce week-end. Les Blaugranas ont vaincu l’Osasuna Pampelune (2-0) grâce à deux buts dans les vingt dernières minutes. Ils avaient cru ouvrir le score en première période, de la tête par Ferran Torres sur un centre d’Alejandro Baldé mais, au tout début de l’action, Lamine Yamal était hors-jeu sur un corner qu’il venait de tirer.

Le Real et Vinicius Jr en pleine paranoïa

Seulement, les images montrées par la VAR ne veulent rien dire. Déjà, le hors-jeu est signalé par rapport… à la position du ballon, alors que ça devrait être en fonction d’un adversaire. Et puis, surtout, le trait imaginaire n’est absolument pas parallèle avec les lignes du terrain ! Impossible, dans ces conditions, d’affirmer que Yamal était bien hors-jeu. Cette erreur n’a pas eu d’impact sur l’issue de la rencontre mais elle montre une fois de plus que la VAR n’a pas réglé les problèmes, bien au contraire, elle les a amplifiés !

Le Real Madrid, lui, s’est plaint de ne pas avoir bénéficié d’un pénalty dans les derniers instants du match contre le Deportivo Alavés (2-1). Lancé dans la surface, Vinicius Jr crochète un adversaire et s’écroule. A vitesse réelle, on dirait qu’il simule. Sur le premier ralenti, aussi. Mais sous un autre angle, on voit bien qu’il est touché. Après la partie, Xabi Alonso a déclaré : « Il me semble que c’est un pénalty clair. Vinicius va très vite et il y a un contact. Je suis surpris que ça n’aille pas au VAR. Cela dit, nous ne sommes pas surpris par ce qui s’est passé et nous devons continuer ». La théorie du complot, encore et toujours. Selon Sport, l’entourage du Brésilien estime que les arbitres veulent lui faire payer ses polémiques incessantes en ne sifflant pas en sa faveur. Bref, dans son cas comme dans celui du Barça, les polémiques n’ont pas fini d’exploser !