Real Madrid : nouvel ultimatum pour Xabi Alonso, le FC Barcelone concerné

Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 07:37
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, concentré lors du match à Vitoria contre le Deportivo Alavés.
Après la difficile victoire sur Alavés (2-1), Xabi Alonso devrait rester en poste au Real Madrid. Mais avec la Supercoupe d’Espagne comme prochaine échéance.

Le Real Madrid devait impérativement s’imposer à Vitoria, hier, et il l’a fait. Xabi Alonso reste donc sur le banc. Mais que la victoire merengue fut difficile ! L’incontournable Kylian Mbappé a ouvert le score au cœur de la première période (24e) mais le Deportivo Alavés a égalisé en seconde (68e) et il a fallu une action Vinicius-Rodrygo, conclue par ce dernier, à la 76e pour sauver l’entraîneur. Ironie de l’histoire, celui-ci doit son maintien à deux de ses plus féroces critiques en interne. Mais l’essentiel est là : après les revers contre le Celta Vigo (0-2) et Manchester City (1-2) au Bernabeu, le Real Madrid a redressé la barre et s’est évité une révolution de palais.

La Supercoupe, le prochain objectif

Pour autant, le champion du monde 2010 n’est pas définitivement sauvé. Car la qualité de la prestation madrilène au Pays basque a franchement laissé à désirer. Selon El Chiringuito, les dirigeants du Real auraient fixé un nouvel ultimatum à leur entraîneur. Il se nomme Supercoupe d’Espagne. Début janvier, les Merengue s’envoleront pour l’Arabie Saoudite, où ils affronteront l’Atlético Madrid le 8 et possiblement le FC Barcelone le 11. S’ils remportent le trophée, Xabi Alonso pourra continuer. En revanche, si le Real prend une volée comme la saison dernière (2-5), ça risque de lui coûter cher. Encore pire s’il ne franchit même pas l’obstacle colchonero en demies…

A noter que pour d’autres intervenants d’El Chiringuito, le sort de Xabi Alonso est déjà scellé. Les dirigeants du Real Madrid cherchent simplement le meilleur remplaçant possible et le meilleur moment pour procéder à son remplacement. Selon eux, la fracture est trop grande avec une partie du vestiaire pour que le Basque continue de diriger l’équipe…

