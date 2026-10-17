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FRANCE

OL : Fonseca dénonce une stratégie niçoise avant le choc

Par Louis Chrestian - 17 Oct 2026, 17:05
OL : Fonseca dénonce une stratégie niçoise avant le choc

Paulo Fonseca n’a pas apprécié que le thème de l’arbitrage s’invite dans les discussions avant la rencontre entre l’OL et Nice. L’entraîneur lyonnais y voit une possible volonté de mettre la pression sur François Letexier.

Fonseca s’étonne de la sortie niçoise

La tension monte avant la confrontation entre l’OL et l’OGC Nice. Présent en conférence de presse, Paulo Fonseca a été invité à réagir aux propos tenus dans le camp azuréen au sujet de l’arbitrage. Le technicien portugais a surtout regretté que ce thème revienne avant chaque déplacement niçois à Lyon.

« La saison dernière, Nice a fait la même chose. Il faut faire confiance à l’arbitre. M. Letexier est un arbitre de haut niveau, qui possède une grande expérience », a d’abord répondu l’entraîneur de l’OL, dans des propos relayés par ActuL1.

Paulo Fonseca ne s’est pas arrêté à la défense de François Letexier. Il a également pointé le timing de cette prise de parole : « Il est étrange qu’à chaque fois que Nice vient à Lyon, on parle de l’arbitrage. Peut-être est-ce pour conditionner le match ? Ce n’est pas juste. »

Une intention clairement dénoncée

Le coach lyonnais considère que cet épisode ne doit rien au hasard. À ses yeux, la répétition de ces déclarations, d’une saison à l’autre, traduit une démarche délibérée de la part des Aiglons. Il relève notamment qu’un joueur niçois a lui aussi abordé la question en conférence de presse.

« La saison dernière, c’était la même chose. Cette saison, même le joueur en conférence de presse en a parlé. C’est clairement une intention », a insisté Paulo Fonseca. Sans accuser directement Nice de vouloir influencer François Letexier, le Portugais estime que cette sortie peut installer un climat particulier autour de la rencontre.

L’OL veut laisser l’arbitre en dehors du débat

Pour Paulo Fonseca, les deux équipes n’ont pas besoin de ce contexte supplémentaire avant de s’affronter. L’entraîneur lyonnais souhaite que l’arbitre bénéficie de la confiance nécessaire et que l’attention demeure concentrée sur le terrain.

« On n’a pas besoin de lancer le match comme ça. Est-ce une stratégie ? C’est difficile de le comprendre », a-t-il conclu. Le technicien de l’OL a donc choisi de répondre fermement, tout en laissant ouverte la question des motivations niçoises. L’arbitrage est, quoi qu’il en soit, déjà devenu l’un des sujets de cette affiche.

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