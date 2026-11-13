Stade Rennais : le virus FIFA frappe déjà, un titulaire de Haise sur le carreau ! 

Touché musculairement, Przemysław Frankowski (Stade Rennais, 31 ans) a quitté le rassemblement polonais.

La trêve internationale ne se déroule pas comme espéré pour Przemysław Frankowski. Appelé avec la Pologne pour les prochaines échéances de Ligue des nations face à la Roumanie et à la Suède, le joueur du Stade Rennais ne pourra finalement pas participer à ces deux rencontres.

Frankowski contraint de quitter la sélection polonaise

La Fédération polonaise a confirmé son forfait en raison d’une légère blessure musculaire. Le sélectionneur Jan Urban a donc dû revoir ses plans et faire appel à Arkadiusz Pyrka pour le remplacer. Frankowski a quitté le rassemblement après avoir passé des examens médicaux. Selon la presse polonaise, le Rennais souffrait déjà d’un problème aux ischio-jambiers après la rencontre contre l’OGC Nice. Son état physique restait donc un sujet de préoccupation avant même cette parenthèse internationale.

Cette absence représente forcément une mauvaise nouvelle pour Franck Haise. Przemysław Frankowski avait retrouvé une place de titulaire dans le dispositif du Stade Rennais après une période plus délicate. Sa polyvalence et son activité sur le côté en font un élément précieux pour l’entraîneur breton.

Le Polonais apporte notamment des solutions dans les couloirs, aussi bien dans le travail défensif que dans les projections offensives. Son profil permet à Haise de conserver de la largeur et de l’intensité dans son animation. Le perdre, même temporairement, pourrait donc obliger le staff à revoir certains équilibres.

Un titulaire en moins pour Franck Haise ?

D’autant que Rennes a déjà dû composer avec plusieurs pépins physiques depuis le début de la saison. Le retour à la compétition de ses internationaux sera particulièrement surveillé dans les prochains jours. Pour l’heure, la durée exacte de l’indisponibilité de Frankowski n’est pas connue. La communication polonaise confirme son forfait international, mais ne donne pas de calendrier précis concernant son retour en club.

Le Stade Rennais devra donc attendre de récupérer son joueur et de disposer d’éléments médicaux plus précis pour mesurer l’ampleur du problème. Franck Haise espérera surtout que cette alerte ne se transforme pas en absence prolongée.

Le calendrier rennais pourrait rapidement rendre cette situation délicate. Si Frankowski ne récupère pas suffisamment pendant la trêve, le technicien devra trouver une alternative pour occuper le couloir. Un nouveau casse-tête dont Rennes se serait bien passé.