OL : Khalis Merah, cette pépite prête à faire oublier les stars parties cet été ?

Ce samedi après-midi (17h) à Lens, Paulo Fonseca se décidera peut-être à lancer dans le grand bain la révélation de la préparation de l’OL : Khalis Merah. Les supporters l’espèrent titulaire, mais le Gone de 18 ans a encore du temps devant lui pour exploser. Présentation du « renfort » le plus inattendu de l’été rhodanien.

400 minutes de jeu en préparation, un but, une passe décisive, un penalty provoqué et des prestations sérieuses contre Hambourg, Majorque, le Bayern ou Getafe… Avant même ses premiers pas en Ligue 1, Khalis Merah (18 ans) s’est imposé comme le tube de l’été à l’Olympique Lyonnais. Lorsqu’il évoque son milieu de terrain, Paulo Fonseca a des étoiles dans les yeux. Il salue « le courage » du Gone tout en gardant la prudence nécessaire : « Je pense qu’il a un grand futur, mais nous devons faire attention à la progression d’un joueur comme lui ».

S’il existe un vrai doute quant à sa titularisation dès le premier match face à Lens ce samedi, c’est d’abord en raison du profil physique particulier de Khalis Merah. Joueur élégant et élancé, il possède encore, selon son ancien coach Amaury Barlet, des caractéristiques « peu développées » : « Quand je l’ai eu en U16-U17, il a connu des problèmes de croissance. Il a grandi rapidement et il a fallu être très attentif à sa gestion. Cela peut expliquer pourquoi il n’est pas allé aussi vite que d’autres vers le niveau National 3 ». Avant cet été, Merah ne comptait que quatre maigres apparitions en seniors, toutes en fin de saison dernière après la signature de son premier contrat professionnel de trois ans (jusqu’en 2027).

« J’aime bien quand on parle de “joueur du futur” »

Cet été, tout s’est accéléré pour Khalis Merah. Le gamin de Meyzieu a repris avec les professionnels, profitant des départs au milieu (Veretout, Almada, Cherki) pour se faire une place, s’imposer comme tireur de coups de pied arrêtés et devenir une option crédible pour démarrer la saison. « Il a profité d’un secteur de jeu où il y avait de la place pour des jeunes de l’Académie. Je pense qu’il a surpris beaucoup de monde. Il n’y a qu’à le voir titulaire sur la pelouse du Bayern Munich », souligne Amaury Barlet, pas vraiment étonné par ses prestations.

Là où l’ancien coach des U17 de l’OL est plus surpris, c’est par la rapidité avec laquelle Merah a fait l’unanimité : « Je suis étonné qu’un staff de Ligue 1 lui ait fait confiance aussi vite, même si je n’ai aucun doute sur ses capacités à évoluer au très haut niveau. (…) Moi, j’aime bien quand on parle de “joueur du futur”. C’est quoi un joueur du futur, sinon quelqu’un capable de jouer sous pression lorsqu’il est cadré par un adversaire ? Aujourd’hui, Khalis a cette réponse : il libère le ballon très vite, sait fuir le duel et dispose d’un processus de prise de décision très rapide ».

Ancien coéquipier du papa de Khalis Mohamed dans les clubs amateurs de la région, David Venditelli confirme les qualités précoces du joyau de la famille Merah, identifié depuis longtemps comme un grand talent du bassin rhodanien : « C’est un joueur ADN OL. Très à l’aise avec le ballon. Durant la préparation, il a envoyé un message très positif. La comparaison avec Houssem Aouar ? Pour moi, il a un volume de jeu plus important. Mais c’est vrai qu’il existe des similitudes dans son rapport au ballon ».

Un profil validé par le capitaine Corentin Tolisso

Dans cette génération 2007 de l’OL, Khalis Merah incarne déjà, avec Enzo Molebe, le plus sûr espoir de réussite. Tout juste bachelier, protégé par le club qui l’épargne encore des conférences de presse, le Franco-Algérien a déjà été adoubé par le vestiaire. Corentin Tolisso en témoignait cette semaine en conférence de presse : « Il a bluffé tout le monde », lâche le capitaine rhodanien, qui l’avait découvert en fin de saison dernière à l’entraînement, avant le match contre Angers (2-0, 34e journée).

« C’est un très jeune joueur, mais il prend vite ses décisions. Il a une qualité technique hors normes et surtout une très bonne mentalité, poursuit “Coco” Tolisso. Qu’il continue comme ça ! Il débute seulement chez les pros. Ce n’est que le début du chemin. Il a encore une très longue route devant lui, mais s’il reste humble et travaille comme il le fait, je pense qu’il ira très loin ».

Sans doute faudra-t-il s’armer de patience avant que le discret Khalis ne devienne un élément incontournable de l’Olympique Lyonnais. Mais, fort de son été réussi, il a déjà décroché un premier titre symbolique : celui de chouchou des supporters.

La compo probable de l’OL face à Lens : Descamps – Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann (ou Merah), Morton, Tolisso (cap.) – Maitland-Niles, Mikautadze, M.Fofana.