Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz reçoit l’ancien éducateur de l’OL Amaury Barlet (2011-2025) pour un spécial formation.

On commence par un bilan de la pré-saison et du temps de jeu des promesses de la formation avant d’aller au cas par cas. Est-ce l’année de l’explosion de Khalis Merah ? Alejandro Gomes Rodriguez est-il en train de prendre le dessus sur Enzo Molebe ? Teo Barisic et Mathys De Carvalho ont-ils réellement une carte à jouer ? Le départ annoncé de Mathieu Patouillet est-il symptomatique du génération Gambardella 2022 complètement sacrifiée par le club ? Tiago Gonçalves et Rémi Himbert peuvent-ils surfer sur l’été pour créer la surprise ? L’OL Académie est-il toujours un vivier inépuisable ?

De par sa connaissance de tous les joueurs évoqués et son œil avisé de formateur des U12 aux U19, Amaury Barlet apporte un éclairage bienvenu sur le cas de cette nouvelle jeunesse lyonnaise porteuse d’espoir. Dans la dernière partie, l’éducateur revient également sur sa carrière à l’OL et son départ acté au 1er juillet dernier.