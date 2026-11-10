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RC Lens : le verdict tombe déjà sur la piste du retour !

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
RC Lens : le verdict tombe déjà sur la piste du retour !

Le RC Lens pourrait rapidement devoir revoir ses plans pour la succession de Yannick Cahuzac. Annoncé parmi les pistes artésiennes, Pierre Sage ne serait finalement pas disposé à revenir chez les Sang et Or.

Sage privilégierait une pause

On vous en parlait plus tôt ce lundi : Pierre Sage figurait bien parmi les techniciens envisagés par le RC Lens pour prendre la succession de Yannick Cahuzac. Mais ce dossier vient de connaître un sérieux revirement.

Selon Fabrizio Romano, l’entraîneur français ne serait actuellement pas disposé à accepter un retour dans l’Artois. Sur la sellette à Crystal Palace, où son aventure devrait bientôt se terminer, l’homme de 47 ans privilégierait une pause plutôt qu’un nouveau défi immédiat.

Une tendance qui refroidit nettement cette piste, même si Sage possède l’avantage de connaître parfaitement la maison lensoise. Avant de devenir entraîneur principal, il avait occupé différentes fonctions au sein du club nordiste.

Un retour qui semblait prendre forme

Quelques heures plus tôt, la candidature de Pierre Sage apparaissait pourtant comme l’une des trois options étudiées par les dirigeants lensois. Son profil avait notamment été évoqué après la décision de se séparer de Yannick Cahuzac, moins de deux mois après sa nomination.

Le contexte sportif oblige Lens à agir vite. Les Sang et Or pointent à la 11e place de Ligue 1 et restent surtout marqués par leur déroute contre Côme (1-9) en Ligue des champions. Ils occupent également la 33e position de la phase de ligue de la C1.

Lens doit activer ses autres pistes

Face au probable retrait de Sage, le RC Lens va devoir accélérer sur d’autres profils. Didier Digard plairait énormément en interne, tandis qu’Antoine Kombouaré, libre et déjà passé sur le banc artésien entre 2013 et 2016, pourrait représenter une solution immédiatement disponible.

Selon le point réalisé par Top Mercato, Christophe Pélissier et Thiago Motta font également partie des alternatives possibles. Le premier dispose d’une solide expérience de la Ligue 1, tandis que l’ancien entraîneur de la Juventus présente un profil plus international.

Une décision attendue rapidement

Après les départs successifs de Dino Toppmöller et de Cahuzac, la direction lensoise ne peut plus vraiment se permettre de se tromper. Le prochain entraîneur devra rapidement remobiliser un groupe en difficulté tout en maintenant les ambitions européennes du club.

Le possible retour de Pierre Sage constituait une option séduisante, mais le technicien semble vouloir souffler après son passage en Angleterre. Lens doit désormais avancer sans attendre sur une succession devenue urgente.

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