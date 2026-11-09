À LA UNE · RC LENS
RC Lens : un nouveau verdict est tombé pour l’avenir de Cahuzac !
RC Lens : un flop du mercato dans le viseur, les supporters réclament sa tête !
RC Lens : les supporters démontent Jean-Louis Leca, son mercato prend très cher !
RC Lens : Pierre Sage bientôt libre, un retour à Bollaert dans les tuyaux ?
RC Lens : un chiffre historique pourrait précipiter la chute de Cahuzac !
OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais : l’IA revoit son classement de Ligue 1 !
RC Lens : Après l’OM, un vieux refrain revient comme un boomerang !
RC Lens – OM (1-2) : les Marseillais écœurent les Sang et Or à Bollaert, les notes
RC Lens : les Red Tigers frappent fort avec une nouvelle banderole
RC Lens, OM : Les Red Tigers chargent encore Leca à Bollaert

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un nouveau verdict est tombé pour l’avenir de Cahuzac !

Par Fabien Chorlet2 min de lecture
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Après la nouvelle défaite du RC Lens face à l’OM (1-2), les supporters lensois ont massivement réclamé le départ de Yannick Cahuzac dans un sondage.

Le RC Lens est au fond du trou. Après avoir perdu le derby du Nord face au LOSC (1-0), puis subi la plus lourde défaite européenne de son histoire contre Côme (1-9), les Sang et Or se sont de nouveau inclinés ce dimanche soir face à l’Olympique de Marseille (1-2), en match de clôture de la 10e journée de Ligue 1. Une troisième défaite consécutive toutes compétitions confonduesqui plonge un peu plus le club artésien dans la crise et fragilise sérieusement l’avenir de Yannick Cahuzac sur le banc lensois.

Plus de 80 % des supporters lensois réclament le départ de Cahuzac !

Déjà contesté après l’humiliation subie face à Côme en Ligue des Champions, Yannick Cahuzac voit la pression des supporters lensois s’intensifier après ce nouveau revers contre l’OM. En témoigne le sondage réalisé sur le compte X de But! RC Lens. À la question « Le RC Lens doit-il se séparer de Yannick Cahuzac après la défaite contre l’OM ? », 80,7 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 19,3 % de « non ». Un résultat sans appel parmi les participants, qui illustre la défiance grandissante d’une partie du public sang et or envers son entraîneur.

Avec plus de huit votants sur dix favorables à son départ, Yannick Cahuzac semble avoir perdu la confiance d’une large majorité des supporters ayant participé à cette consultation. L’enchaînement des mauvais résultats, et surtout l’ampleur de la débâcle européenne contre Côme, ont visiblement laissé des traces. Si ce sondage ne représente pas nécessairement l’opinion de l’ensemble des supporters lensois, il témoigne d’un mécontentement profond. Reste désormais à savoir si les dirigeants du RC Lens maintiendront leur confiance à Yannick Cahuzac ou décideront de provoquer un électrochoc pour tenter de relancer leur équipe.

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

11e / 18

13 pts · 10 matchs · 4V 1N 5D · +2

DVDDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo Toulouse FCToulouse FC

· Ligue 1 J11

11,71N3,5523,60Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-2 OMprono ✗
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lens
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot