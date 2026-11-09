RC Lens : un nouveau verdict est tombé pour l’avenir de Cahuzac !

Après la nouvelle défaite du RC Lens face à l’OM (1-2), les supporters lensois ont massivement réclamé le départ de Yannick Cahuzac dans un sondage.

Le RC Lens est au fond du trou. Après avoir perdu le derby du Nord face au LOSC (1-0), puis subi la plus lourde défaite européenne de son histoire contre Côme (1-9), les Sang et Or se sont de nouveau inclinés ce dimanche soir face à l’Olympique de Marseille (1-2), en match de clôture de la 10e journée de Ligue 1. Une troisième défaite consécutive toutes compétitions confonduesqui plonge un peu plus le club artésien dans la crise et fragilise sérieusement l’avenir de Yannick Cahuzac sur le banc lensois.

Plus de 80 % des supporters lensois réclament le départ de Cahuzac !

Déjà contesté après l’humiliation subie face à Côme en Ligue des Champions, Yannick Cahuzac voit la pression des supporters lensois s’intensifier après ce nouveau revers contre l’OM. En témoigne le sondage réalisé sur le compte X de But! RC Lens. À la question « Le RC Lens doit-il se séparer de Yannick Cahuzac après la défaite contre l’OM ? », 80,7 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 19,3 % de « non ». Un résultat sans appel parmi les participants, qui illustre la défiance grandissante d’une partie du public sang et or envers son entraîneur.

Avec plus de huit votants sur dix favorables à son départ, Yannick Cahuzac semble avoir perdu la confiance d’une large majorité des supporters ayant participé à cette consultation. L’enchaînement des mauvais résultats, et surtout l’ampleur de la débâcle européenne contre Côme, ont visiblement laissé des traces. Si ce sondage ne représente pas nécessairement l’opinion de l’ensemble des supporters lensois, il témoigne d’un mécontentement profond. Reste désormais à savoir si les dirigeants du RC Lens maintiendront leur confiance à Yannick Cahuzac ou décideront de provoquer un électrochoc pour tenter de relancer leur équipe.