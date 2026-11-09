RC Lens : les supporters démontent Jean-Louis Leca, son mercato prend très cher !

Après la nouvelle défaite du RC Lens contre l’OM (1-2), la colère ne retombe pas chez les Sang et Or. Si Yannick Cahuzac cristallise une partie des critiques, Jean-Louis Leca n’est pas épargné. Sur les réseaux sociaux, le directeur sportif lensois voit ses choix de recrutement remis en question, quelques mois seulement après avoir été encensé pour son travail !

Le RC Lens est en pleine tempête et personne ne semble échapper aux critiques ! Après la gifle historique reçue contre Côme en Ligue des Champions (1-9), les Sang et Or espéraient retrouver un peu de sérénité face à l’OM. Raté ! Battus à Bollaert (1-2), les hommes de Yannick Cahuzac ont prolongé leur série noire, au grand désarroi des supporters. Mais au-delà de l’entraîneur, c’est désormais le travail de Jean-Louis Leca qui se retrouve sous les projecteurs. Le directeur sportif, longtemps présenté comme l’un des grands artisans de la réussite lensoise, doit aujourd’hui faire face à des interrogations de plus en plus insistantes sur la construction de son effectif.

Le mercato de Leca dans le viseur, Cahuzac n’est plus le seul responsable !

Sur X, le débat autour des responsabilités de la crise lensoise prend de l’ampleur. Et une question revient : Jean-Louis Leca a-t-il réellement donné à Yannick Cahuzac les moyens de réussir ? Car après une saison 2025-2026 exceptionnelle, marquée par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire historique en Coupe de France, le Racing devait franchir un nouveau cap. Avec la Ligue des Champions au programme, le club artésien avait notamment besoin d’un effectif suffisamment étoffé pour jouer sur plusieurs tableaux.

Pourtant, dès la fin du mercato estival, Leca avait reconnu les limites de son recrutement. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC, le dirigeant expliquait qu’il était impossible de doubler tous les postes et que le club devait composer avec certaines contraintes financières. Un discours compréhensible à l’époque, mais qui prend une tout autre dimension à la lumière des résultats actuels.

Certes, le RC Lens a enregistré plusieurs renforts, dont Thorgan Hazard, tout en conservant Florian Thauvin. Mais les difficultés défensives, le manque de solutions dans certains secteurs et l’incapacité de l’équipe à réagir dans les moments compliqués interrogent forcément sur l’équilibre du groupe. Autant de problèmes qui ne peuvent pas être imputés au seul Cahuzac.

Et les choix de Leca ne s’arrêtent pas au mercato ! Le directeur sportif a également assumé le départ de Dino Toppmöller et la promotion de Yannick Cahuzac sur le banc. Malgré l’humiliation contre Côme, il avait publiquement renouvelé sa confiance à son ancien coéquipier. Une position qui pourrait devenir de plus en plus difficile à défendre si les résultats ne s’améliorent pas rapidement.

Le contraste est saisissant pour Jean-Louis Leca. Encore salué il y a quelques mois pour sa capacité à dénicher les bonnes affaires et à bâtir une équipe compétitive malgré des moyens limités, l’ancien gardien se retrouve désormais confronté aux premières grosses turbulences de son mandat. La trêve internationale devra permettre au RC Lens de retrouver un peu de sérénité. Mais une chose est sûre : à Bollaert, les supporters attendent désormais des réponses de leurs joueurs, de leur entraîneur, mais aussi de leur directeur sportif !