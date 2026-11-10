RC Lens : le club braqué après l’OM, Cahuzac poussé à la démission ! 

Après une semaine noire, la situation de Yannick Cahuzac devient difficilement tenable sur le banc du RC Lens.

Le RC Lens n’avait vraiment pas besoin de ça. Après la défaite dans le derby contre le LOSC (0-1), les Sang et Or ont subi une humiliation historique à Bollaert face à Côme (1-9), avant de s’incliner une nouvelle fois à domicile contre l’OM (1-2). Trois revers en quelques jours qui ont plongé le club artésien dans une crise profonde.

« Même Cahuzac se retirera de lui-même »

Et forcément, Yannick Cahuzac se retrouve au centre de la tempête. Promu après le départ de Dino Toppmöller, l’entraîneur du RC Lens est désormais contesté, alors que les résultats ne plaident pas en sa faveur. Sur RMC Sport, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots et l’a clairement invité à prendre ses responsabilités.

« Tout le monde est responsable de cette claque reçue face à Côme. Même si Leca a confiance en Cahuzac, vous pensez qu’il va le laisser en place sous prétexte qu’ils sont amis ? Même Cahuzac, s’il est honnête, se retirera de lui-même », a lancé l’ancien international français.

Christophe Dugarry a lui aussi vivement critiqué la situation lensoise. Le consultant estime que le traitement réservé à Cahuzac pose question, notamment au regard du départ de son prédécesseur. Selon lui, Dino Toppmöller aurait obtenu de meilleurs résultats avant d’être écarté, tandis que son successeur reste en poste malgré la débâcle européenne.

Dugarry dénonce un « braquage du club »

« Cette histoire me laisse un goût amer. Cahuzac fait moins bien que son prédécesseur, vit l’humiliation ultime et il est encore là. Toppmöller a fait mieux et a été viré pour des raisons que l’on ignore encore. Ça sent le braquage du club », a-t-il dénoncé. Derrière cette sortie, c’est surtout la relation entre Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac qui est pointée du doigt.

Les deux hommes sont proches, et Dugarry laisse entendre que cette proximité pourrait peser dans les décisions sportives du club. Une accusation particulièrement lourde, qui relève toutefois de son analyse et non d’un fait établi. Car, à ce stade, la direction du RC Lens a affiché une position claire. Après le 1-9 contre Côme, Jean-Louis Leca avait assuré que personne n’envisageait un départ de l’entraîneur.

Le directeur sportif avait même expliqué que le club aurait refusé une éventuelle démission de Cahuzac. La défaite contre l’OM n’a donc pas, à elle seule, officialisé un changement de cap mais elle entretient les interrogations autour du choix de maintenir le technicien en poste. Au RC Lens, la pression monte et la trêve internationale pourrait offrir un temps de réflexion à une direction désormais attendue au tournant.