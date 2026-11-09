RC Lens Mercato : gros coup de froid pour une recrue cet hiver !

Joseph Oughourlian a refroidi les espoirs de recrutement du RC Lens pour le prochain mercato hivernal.

Avant la défaite du RC Lens face à l’Olympique de Marseille (1-2), ce dimanche, en clôture de la 10e journée de Ligue 1, le propriétaire des Sang et Or, Joseph Oughourlian, s’est exprimé au micro de Ligue 1+. Le dirigeant lensois a notamment été interrogé sur les intentions du club artésien pour le prochain mercato hivernal. Alors que le Racing traverse une période compliquée, sa réponse pourrait refroidir les supporters qui espéraient voir arriver de nouveaux renforts en janvier.

Oughourlian refroidit les espoirs de recrutement cet hiver !

Malgré trois défaites consécutives toutes compétitions confondues face au LOSC (1-0), à Côme (9-1), puis contre l’OM (1-2), et une infirmerie bien remplie, le RC Lens ne semble pas envisager de bouleverser son effectif lors du prochain mercato hivernal. Privé notamment d’Ismaëlo Ganiou, Maik Nawrocki, Abdallah Sima et Odsonne Édouard, Yannick Cahuzac doit pourtant composer avec plusieurs absences importantes. Mais Joseph Oughourlian préfère miser sur les joueurs déjà présents plutôt que de céder à la tentation de recruter dans l’urgence pour relancer son équipe.

« Je ne crois pas beaucoup aux réactions court-termistes, a tempéré le dirigeant lensois au micro de Ligue 1+. On est dans un projet à long terme et on a une équipe avec de super joueurs. Il faut qu’ils jouent ensemble, ils ont déjà montré plusieurs fois cette saison qu’ils pouvaient faire des choses extraordinaires donc il faut juste se remettre à travailler ensemble pour refaire de belles choses ensemble. Il n’y a pas de sujet sur le fait qu’il nous manque tel ou tel joueur. On a beaucoup de blessés, notamment en défense. On espère que les blessés reviendront », a expliqué Joseph Oughourlian. Un discours qui laisse entendre que le RC Lens ne devrait pas se montrer particulièrement actif dans le sens des arrivées cet hiver, même si le dirigeant n’a pas totalement fermé la porte à d’éventuels ajustements.